Afrique: L'Allemagne a salué les réalisations de l'Éthiopie en matière d'énergie verte, moteur de l'agenda climatique du continent

8 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — À l'occasion du deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2), qui se tient à Addis-Abeba du 8 au 10 septembre 2025, une délégation allemande, conduite par Bärbel Kofler du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, a exprimé son admiration pour le leadership de l'Éthiopie en matière de résilience climatique et d'énergies renouvelables.

Kofler a salué les progrès remarquables de l'Éthiopie dans le solaire, l'hydroélectrique, la géothermie et l'éolien, soulignant leur impact positif sur le développement rural durable et leur contribution à l'agenda climatique africain.

Le secrétaire d'État allemand Jochen Flasbarth a, quant à lui, insisté sur la nécessité d'intensifier l'action climatique sur le continent, tout en reconnaissant l'importance croissante de l'Afrique dans les négociations mondiales.

Il a cité l'Éthiopie comme un exemple inspirant d'innovation verte, capable de montrer la voie vers la neutralité carbone.

L'ambassadeur par intérim Ferdinand von Weyhe a mis en avant Addis-Abeba comme un pôle stratégique pour le climat, notamment à travers ses efforts en mobilité électrique et adaptation urbaine.

Enfin, Stephan Hoch du Perspectives Climate Group a salué l'engagement des communautés éthiopiennes en faveur de l'accès à l'énergie durable et de la restauration des écosystèmes, soulignant leur rôle exemplaire pour le continent.

Ce sommet, organisé conjointement par l'Éthiopie et l'Union africaine, marque une étape décisive dans la mobilisation africaine pour des solutions climatiques locales et durables.

