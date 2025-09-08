Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a lancé un appel fort en faveur de la création d'un Pacte africain pour l'innovation climatique, présenté comme une initiative continentale audacieuse visant à bâtir une croissance durable, tournée vers l'avenir et libérée de la dépendance à l'aide extérieure.

Ce partenariat à grande échelle réunirait universités, centres de recherche, startups, communautés rurales et innovateurs africains pour concevoir des solutions concrètes aux défis du climat. Objectif : développer 1 000 innovations africaines d'ici 2030, dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture, l'eau, les transports et la résilience.

Ce message a été porté à l'ouverture officielle du Deuxième Sommet africain sur le climat, qui se tient à Addis-Abeba sous le thème : « Accélérer les solutions climatiques mondiales : Financer le développement résilient et vert de l'Afrique ».

Dans son intervention, Abiy Ahmed a affirmé : « L'Afrique ne demande pas à être financée parce qu'elle souffre, mais parce qu'elle est porteuse d'une vision. » Il a insisté sur le fait que ce Pacte serait piloté et financé par les Africains, en coopération avec les partenaires internationaux, mais sans dépendance.

Il a également plaidé pour une souveraineté climatique, en déclarant : « Nous cartographierons nos forêts, mesurerons notre carbone et gérerons nos écosystèmes. Les données climatiques sont notre nouvel outil de souveraineté. »

Selon lui, l'avenir se construit non avec de l'aide, mais avec des investissements audacieux, créateurs d'emplois, de sécurité alimentaire et de stabilité régionale.