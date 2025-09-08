Ethiopie: Le pays annonce officiellement sa candidature pour accueillir la COP 32, qui se tiendra en 2027

Addis-Abeba — À l'occasion du deuxième Sommet africain sur le climat, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement annoncé la candidature de son pays pour accueillir la 32e Conférence des Parties (COP 32) en 2027.

Dans son discours, il a invité la communauté internationale à reconnaître le leadership croissant de l'Afrique dans la recherche de solutions climatiques durables.

Mettant en avant l'engagement environnemental de son pays, le Premier ministre a présenté l'Initiative Empreinte Verte comme un exemple concret des efforts de l'Éthiopie.

Depuis son lancement en 2019, ce vaste programme de reforestation a permis la plantation de plus de 48 milliards de jeunes arbres, avec des impacts positifs notables sur la protection des sols, la restauration des écosystèmes, le refroidissement des terres et la création d'emplois verts à grande échelle.

« La reforestation n'est pas pour nous un simple projet, mais une véritable culture », a déclaré Abiy Ahmed, soulignant la dimension communautaire et pérenne de l'initiative.

La COP, organe décisionnel majeur de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), réunit chaque année les pays signataires pour évaluer les progrès en matière de lutte contre le changement climatique, fixer de nouveaux objectifs et négocier des accords.

Organiser une COP est une entreprise d'envergure, nécessitant non seulement une expertise technique et diplomatique, mais aussi une capacité logistique à accueillir des milliers de participants venus du monde entier.

En se portant candidate à la COP 32, l'Éthiopie entend jouer un rôle central dans la diplomatie climatique mondiale, soutenue par des initiatives phares telles que l'Empreinte verte et le grand barrage de la Renaissance (GERD), symboles d'une volonté d'agir à la fois pour l'environnement et le développement durable.

« Nous invitons le monde à venir à Addis-Abeba, capitale africaine de la diplomatie et de l'ambition climatique, pour découvrir nos solutions et bâtir ensemble l'avenir.

Le continent des origines est prêt à devenir le continent des solutions », a conclu le Premier ministre.