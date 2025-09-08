Addis-Abeba — Le président kényan William Ruto a exhorté ce jour les pays africains à percevoir la lutte contre le changement climatique non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de croissance économique et de création d'emplois.

S'exprimant à l'ouverture du deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2) à Addis-Abeba, il a appelé les nations africaines à adopter une approche collective, affirmant que « l'isolement ne mène qu'à l'échec ».

Il a rappelé le tournant amorcé lors du premier sommet à Nairobi, où l'Afrique a été revalorisée comme un acteur porteur de solutions, et non uniquement comme une victime des dérèglements climatiques.

Ruto a salué les avancées depuis ce premier sommet, notant que la voix du continent gagne en reconnaissance et que des initiatives concrètes - telles que les infrastructures écologiques ou l'agriculture adaptée au climat - sont en cours de mise en oeuvre.

Le président a insisté sur l'urgence de la solidarité dans un monde en constante évolution.

Il a mis en garde contre le repli sur soi, alors même que l'interdépendance entre les nations ne cesse de croître, dénonçant les promesses non tenues et le manque de solidarité sur la scène internationale.

« Aucune nation ne peut faire face seule à cette crise », a-t-il martelé.

Pour concrétiser une vision de « croissance compatible avec le climat », Ruto estime qu'il faut agir sur deux fronts : les pays africains doivent utiliser leur influence avec rapidité et discernement, tandis que la communauté internationale doit s'engager à lever les barrières systémiques qui entravent le développement du continent.

Il a également plaidé pour une réforme du système financier mondial, dans le but de rendre le capital plus accessible et de stimuler les investissements privés, insistant sur le fait qu'appuyer les ambitions climatiques de l'Afrique est dans l'intérêt global.

Enfin, le président a souligné l'importance de l'unité et du destin partagé des peuples. « Nos économies, nos écosystèmes et notre survie sont liés », a-t-il affirmé. « Il nous faut rechercher des solutions mutuellement bénéfiques - elles existent.

L'Afrique est appelée à devenir un pilier central de l'action climatique mondiale, et à contribuer à bâtir un avenir durable et prospère pour tous. »