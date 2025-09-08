Addis-Abeba — Le secteur du café en Éthiopie a connu une transformation spectaculaire, passant d'un domaine d'exportation modeste à un pilier majeur de l'économie nationale, a annoncé le ministre de l'Agriculture, Addisu Arega, lors d'une déclaration sur le thème « Progrès pour une croissance durable ».

Le ministre a indiqué que le café génère aujourd'hui 2,7 milliards de dollars de revenus et fait vivre plus de 20 millions d'agriculteurs à travers le pays.

Il a rappelé qu'il y a à peine cinq ans, les exportations de café étaient limitées, avec moins de 200 000 tonnes exportées par an et une contribution marginale aux recettes extérieures.

Cette croissance est largement attribuée à l'Initiative Héritage Vert, qui a permis la plantation de milliards de plants de café, stimulant fortement la production nationale et renforçant la compétitivité de l'Éthiopie sur le marché mondial.

En 2017, le pays a produit 1,2 million de tonnes de café, dont 467 000 tonnes ont été exportées, générant ainsi un montant record en devises étrangères.

Le gouvernement éthiopien considère le café comme un secteur stratégique, et oeuvre à renforcer les synergies entre producteurs, transformateurs et exportateurs.

Il mise également sur la recherche agricole pour développer des variétés plus productives, résistantes aux maladies et mieux adaptées aux effets du changement climatique.

Ces efforts portent déjà leurs fruits, a souligné le ministre, en améliorant les conditions de vie des caféiculteurs, en leur offrant des opportunités accrues d'épargne et de croissance.

L'Éthiopie ambitionne désormais de devenir le deuxième producteur et exportateur mondial de café, consolidant ainsi son rôle clé sur la scène internationale dans les années à venir.