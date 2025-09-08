Addis-Abeba — L'Éthiopie a commémoré la 3e édition de la Journée du progrès Pagumen au Musée des sciences d'Addis-Abeba, placée sous le thème « Réalisations pour une croissance durable ». L'événement a mis en avant les avancées significatives et les réformes mises en oeuvre au cours des sept dernières années.

À cette occasion, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a salué les transformations économiques réussies et la résilience du pays, affirmant que l'Éthiopie a posé les bases d'une économie stable, compétitive et tournée vers l'avenir.

Il a insisté sur le fait que les réformes entreprises depuis l'exercice budgétaire 2017 ont permis de consolider des institutions solides et de bâtir un système politico-économique propice à une croissance durable.

Des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Industrie Melaku Alebel, le ministre des Mines Habtamu Tegene, ainsi que plusieurs ministres d'État, hauts responsables et invités, étaient présents pour marquer cette célébration.

Dans son discours d'ouverture, Ahmed Shide a mis en lumière les avancées notables enregistrées dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie, les mines, les finances publiques et la mobilisation des recettes.

Il a également souligné que ces progrès témoignent du potentiel de l'Éthiopie à atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir. Il a cependant appelé à une mobilisation continue et à une persévérance sans faille pour préserver cet élan.

Les responsables présents ont également souligné que les réformes économiques globales ont déjà produit des résultats concrets : hausse des recettes publiques, augmentation des exportations, amélioration des rentrées de devises et maîtrise de l'inflation.

Cette célébration a coïncidé avec deux avancées nationales majeures :

La signature d'un accord pour le lancement de la production nationale d'engrais, concrétisant une ambition de longue date, l'inauguration imminente du Grand Barrage de la Renaissance, véritable symbole d'unité nationale et de résilience.

Des expositions et des présentations organisées au Musée des sciences ont permis de mettre en lumière les principales réalisations économiques et les progrès de développement enregistrés au cours des dernières années.