Addis-Abeba — Le Service de communication du gouvernement (GCS) a annoncé que l'Éthiopie saisira l'occasion de la deuxième Conférence africaine sur les changements climatiques, actuellement en cours à Addis-Abeba, pour partager ses réalisations et son expérience en matière de lutte contre le changement climatique.

Dans un communiqué publié ce jour, le GCS a précisé que cette rencontre régionale constitue une plateforme stratégique pour exposer les progrès accomplis par le pays dans le domaine de l'action climatique.

Parmi les initiatives phares mises en avant figure l'ambitieux programme national de reforestation, grâce auquel plus de 48 milliards d'arbres ont été plantés au cours des sept dernières années.

L'un des moments marquants de ce programme a été la plantation de plus de 700 millions d'arbres en une seule journée, un exploit salué comme un symbole fort de la mobilisation citoyenne en faveur de l'environnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce vaste effort de reboisement est désormais reconnu comme un modèle international d'engagement communautaire en matière d'environnement.

Au-delà des plantations, l'Éthiopie enregistre également des avancées notables dans des domaines connexes, tels que la gestion durable des ressources en eau et la modernisation urbaine.

Le projet de revitalisation des berges d'Addis-Abeba, axé sur les affluents de la rivière Awash issus des hauteurs d'Entoto, illustre cette volonté de transformation écologique.

En redonnant vie aux rivières urbaines, ce projet crée des espaces verts attrayants et améliore la qualité de l'eau, tout en inspirant d'autres villes africaines engagées dans des processus de développement durable.

Sur le plan régional, l'Éthiopie consolide son rôle de leader en matière d'énergies propres en exportant de l'électricité renouvelable vers des pays voisins tels que le Djibouti, le Soudan, le Kenya et la Tanzanie, grâce à des interconnexions électriques transfrontalières.

Cette montée en puissance des énergies renouvelables a également eu un impact positif à l'échelle nationale, en réduisant la dépendance au bois de chauffe et en contribuant à la lutte contre la déforestation.

Le communiqué souligne également les efforts du pays pour verdir son secteur des transports.

Grâce à des politiques incitatives, plus de 100 000 véhicules électriques ont été mis en circulation ces dernières années, marquant une étape importante dans la transition vers une mobilité durable.

Selon le GCS, cette transition énergétique contribue non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à diminuer la consommation de combustibles fossiles et de bois de feu, améliorant ainsi la résilience environnementale du pays.

En tant qu'hôte de cette conférence de haut niveau, l'Éthiopie entend faire de l'événement une tribune continentale pour l'échange d'idées ambitieuses, le renforcement des partenariats et la défense d'un agenda climatique africain unifié.

Enfin, le pays entend porter la voix de l'Afrique pour réclamer une compensation climatique juste, rappelant que le continent est l'un des plus vulnérables aux effets du changement climatique, tout en étant le moins responsable en termes d'émissions mondiales.