Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Kindamba réitère son appel à la candidature de Denis Sassou N'Guesso

Les habitants de Kindamba, dans le département du Pool, ont réitéré le 7 septembre, au cours d'un meeting populaire à la place Mbiemo, leur appel à la candidature du président de la République à l'élection présidentielle de mars 2026.

Un appel a été lancé au cours d'un meeting populaire organisé en présence du député de Kindamba, président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui est en tournée parlementaire dans sa circonscription électorale. Au nombre des messages prononcés à cette occasion, il y a celui des jeunes du district de Kindamba qui ont appelé à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso à la prochaine élection présidentielle. « L'heure n'est plus aux grands discours interminables, permettez-moi de réitérer nos propos du 14 mars 2025 et de conclure en vous assurant notre volonté ferme de soutenir la candidature de son Excellence Monsieur Denis Sassou N'Guesso, le candidat naturel », a déclaré le représentant des jeunes.

Les femmes de Kindamba ont, elles aussi, réitéré leur appel à la candidature du chef de l'Etat, le « camarade Denis Sassou N'Guesso ». A travers ces différents messages, les habitants de Kindamba réaffirment leur volonté de poursuivre la marche pour le développement du pays.

Galvanisant de son côté la foule, le député de Kindamba a axé son intervention sur la réhabilitation des routes, l'importance de l'opération de révision des listes électorales et la déclaration de Kindamba de mars 2025. « Vous vous rappelez d'une chose simple, c'est l'appel du 14 mars ici à Kindamba, mais je constate aujourd'hui, à travers cette mobilisation, ainsi que les interventions des uns et des autres, que vous êtes restés là où vous avez fait un appel vibrant au président Denis Sassou N'Guesso de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Mais sachez que cela ne suffit pas. Pour aller voter, qu'est-ce qu'il faut ? Ceux qui n'avaient pas voté avant, ils vont aller s'inscrire ; ceux qui ont eu à voter, allez vérifier si vos noms figurent sur les listes électorales », a instruit le député de la circonscription électorale unique de Kindamba.

S'agissant du désenclavement de cette partie du pays, Isidore Mvouba a salué le lancement le 8 août dernier par le gouvernement des travaux de réhabilitation de la route Mpiem-Kindamba. D'un coût global estimé à 1, 7 milliard FCFA, ces travaux sont confiés aux entreprises Universelle atlantique BTP et Sipam. « Maintenant, nous attendons Ngamanzambala. C'est devant moi que le président de la République a dit au ministre d'Etat Jean Jacques Bouya, j'attends que cette route se fasse », a rassuré le président de l'Assemblée nationale.

Un culte oecuménique sur la paix et l'unité

A son arrivée le dimanche 7 septembre, le député de Kindamba a initié un culte oecuménique sur la paix et l'unité à la paroisse Saint-Théophile de la localité. En des thèmes à résonance singulière, selon le vicaire de cette paroisse, l'abbé Gildas Mouanda. « L'oecuménisme est une grande prière qui est dans les entrailles de Dieu. Dans l'évangile selon saint Jean, Jésus formule cette prière, comme étant la prière de l'unité », a-t-il dit en substance.

Le responsable de l'Armée du salut à Kindamba, le lieutenant Habib Mampouya, pense que ce culte oecuménique pour la paix a été initié « tout simplement pour mieux véhiculer le message de la paix, de la cohésion et de l'unité. »

Pour le responsable de l'Eglise évangélique du Congo à Kindamba, André Mamboueni, « Quand on a compris que c'est le diable qui enlève la paix, maintenant nous devons tous nous réunir pour prier, pour demander à Dieu afin qu'il fasse descendre la paix dans nos coeurs. » Après les quêtes et offrandes, pasteurs et abbés se sont unis afin de prier pour la nation : « Nous demandons que ta bénédiction descende sur le chef de l'État, le garant de la paix et de l'unité nationale. »

Notons qu'après la procession mariale, le député de Kindamba et sa suite ont visité la grotte de la paroisse Saint-Théophile, édifice dont Isidore Mvouba a financé la construction.