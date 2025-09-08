Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le comité PCT-Kindamba enregistre plus de 1000 nouveaux adhérents

La cérémonie de port d'insignes aux 1 225 nouveaux membres du comité de Kindamba du Parti congolais du travail (PCT) s'est déroulée à la place Mbiemo de la localité, en présence du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et du commissaire politique du parti auprès de la fédération du Pool, Jean-Pierre Heyko Lékoba.

Venus des différents villages du district de Kindamba, les nouveaux adhérents au PCT qui ont porté les insignes, scellé l'écharpe au cou et reçu le drapeau, étendard du parti, ont accepté, a annoncé le président de ce comité, Alain Marcel Loufoukou, de s'engager à servir et à défendre les valeurs du parti socle de la majorité présidentielle.

La présidente de la fédération PCT-Pool, Marie Jeanne Kouloumbou, s'est félicité de l'élargissement de la base du parti dans le département du Pool. « Après la moisson fructueuse du comité PCT-Mindouli, aujourd'hui, c'est autour du comité PCT-Kindamba qui a enregistré 1225 adhésions au parti, fruit d'une forte campagne d'adhésion de proximité menée ici par des vaillants camarades », a-t-elle salué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une occasion pour le commissaire politique du PCT de rappeler aux nouveaux venus la ligne de conduite à suivre. « Le camarade président de l'Assemblée nationale, député de Kindamba, vient d'ouvrir la porte et d'indiquer le chemin. Le chemin qui conduit vers l'unité, le développement et la construction de notre pays.

Sur ce chemin, il y a des exigences, sur ce chemin, il y a des qualités et vous les nouveaux membres du parti dont je suis présent ici pour prendre acte de votre adhésion, la première chose que vous allez faire, c'est de bien apprendre les statuts du parti, de bien apprendre le règlement intérieur », a indiqué Jean-Pierre Heyko Lékoba. La remise des insignes du PCT aux nouveaux militants a été ponctuée par le lancement officiel de la quête pour le financement de l'organisation du 6e congrès ordinaire du parti qui se tiendra en décembre prochain à Brazzaville.