Togo: Patriotisme économique - Les produits togolais sous les projecteurs en octobre

8 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Du 1er au 31 octobre 2025, le Togo vivra au rythme de la 6e édition du Mois du Consommer Local, rapporte Eco & Finances.

L'initiative vise à encourager les citoyens à privilégier les produits et services locaux afin de stimuler l'économie nationale et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations.

Tout au long du mois, des activités de sensibilisation, des foires, des expositions et des campagnes médiatiques mettront en avant la richesse et la diversité de la production locale : agriculture, artisanat, agroalimentaire, textile, services. L'objectif est de renforcer la confiance des consommateurs dans la qualité du "made in Togo" et de donner plus de visibilité aux petites et moyennes entreprises locales.

Selon les autorités, consommer local contribue non seulement à réduire la facture des importations, mais aussi à soutenir l'emploi, l'innovation et la transformation sur place des matières premières. Le gouvernement espère qu'à travers ce rendez-vous annuel, une véritable culture du patriotisme économique s'enracine chez les Togolais.

