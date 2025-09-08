Togo: Adaptation climatique - Le pays affine sa stratégie avant la COP30

À deux mois de la 30e Conférence des Parties (COP30) sur le climat, prévue du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil, le Togo se prépare à y participer avec une ambition claire : faire entendre sa voix et valoriser ses efforts en matière d'adaptation climatique.

Ce lundi à Lomé, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli-Bazi, a échangé avec Oyetoundé Djiwa, chef du bureau de la FAO au Togo, sur les actions menées par l'organisation onusienne en appui au pays dans sa lutte contre les effets du changement climatique.

Parmi les projets phares mis en avant figure l'engagement de la FAO à doter chaque région du Togo d'un plan d'adaptation au changement climatique. Ces plans tiennent compte des réalités locales et visent à intégrer les enjeux climatiques dans les politiques de développement rural.

L'objectif : permettre aux communautés rurales -- agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, producteurs forestiers -- de mieux faire face à des saisons devenues de plus en plus imprévisibles, aux sécheresses et inondations répétées, à la baisse des rendements agricoles et à la dégradation croissante des écosystèmes.

Le gouvernement togolais compte mettre à profit la COP30 pour présenter des actions concrètes, portées avec l'appui de ses partenaires internationaux. Outre la FAO, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) participe également aux préparatifs.