Cote d'Ivoire: Air Côte d'Ivoire lance une liaison Abidjan-Paris dès octobre

La compagnie nationale ivoirienne Air Côte d'Ivoire franchit un cap stratégique. À partir du mois d'octobre 2025, elle inaugurera sa première liaison long-courrier avec la mise en service d'un vol Abidjan-Paris, opéré six fois par semaine.

Cette nouvelle ligne marque une étape majeure dans l'expansion de la compagnie, qui entend désormais s'imposer sur un axe très concurrentiel, déjà dominé par des acteurs historiques comme Air France et Corsair, écrit lundi L'Economiste.

Pour soutenir cette ambition, Air Côte d'Ivoire s'est dotée de deux Airbus A330-900neo, appareils long-courriers de dernière génération, reconnus pour leur efficacité énergétique et leur confort à bord. Avec cette flotte, la compagnie entend positionner Abidjan comme un hub régional de premier plan, tout en offrant une alternative africaine crédible sur le marché transatlantique.

Ce lancement marque également une volonté de capturer une part du trafic passagers entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, un segment où la demande reste soutenue, portée par les diasporas, les échanges économiques croissants, et le tourisme.

Asky en embuscade depuis Lomé

Dans la région, Asky Airlines, basée à Lomé (Togo), envisage également depuis plusieurs années de lancer une liaison entre Lomé et Paris. Si le projet n'a pas encore été concrétisé, il reste dans les cartons stratégiques de la compagnie, qui cherche à élargir son offre au-delà du réseau intra-africain.

La pression monte donc dans l'espace Afrique de l'Ouest-Europe, où chaque compagnie cherche à gagner du terrain sur un marché exigeant, dominé depuis longtemps par les transporteurs européens.