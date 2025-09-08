Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Une cagnotte de cinq millions FCFA pour encourager les jeunes congolais

8 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Lopelle Mboussa Gassia

La société Sofat Industrie, spécialisée dans la production des boissons de marque « TATA », a lancé officiellement, le 6 septembre, à Brazzaville la première édition de sa super Tombola visant à assister les jeunes entrepreneurs congolais.

Pour avoir le ticket de participation, le candidat doit au préalable acheter 5 packs de jus TATA (gros modèle). « Afin de maximiser la chance de gagner, le participant peut multiplier ses achats puis obtenir ainsi des tickets supplémentaires », a expliqué Francis Kandza, consultant en markéting et commercialisation chez Sofat Industrie. « A travers cette super tombola, nous aurons cent heureux gagnants.

Chacun répartira avec la somme de 50 000FCFA », a-t-il poursuivi, avant de préciser que ladite tombola va se clôturer au mois de décembre prochain. Rappelons que dans le but d'accompagner les jeunes congolais dans le développement de leurs activités, Sofat Industrie, créée en 2022, a déjà formé plus de cent cinquante jeunes dans les métiers de l'industrie.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.