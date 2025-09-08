Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Une cagnotte de cinq millions FCFA pour encourager les jeunes congolais

La société Sofat Industrie, spécialisée dans la production des boissons de marque « TATA », a lancé officiellement, le 6 septembre, à Brazzaville la première édition de sa super Tombola visant à assister les jeunes entrepreneurs congolais.

Pour avoir le ticket de participation, le candidat doit au préalable acheter 5 packs de jus TATA (gros modèle). « Afin de maximiser la chance de gagner, le participant peut multiplier ses achats puis obtenir ainsi des tickets supplémentaires », a expliqué Francis Kandza, consultant en markéting et commercialisation chez Sofat Industrie. « A travers cette super tombola, nous aurons cent heureux gagnants.

Chacun répartira avec la somme de 50 000FCFA », a-t-il poursuivi, avant de préciser que ladite tombola va se clôturer au mois de décembre prochain. Rappelons que dans le but d'accompagner les jeunes congolais dans le développement de leurs activités, Sofat Industrie, créée en 2022, a déjà formé plus de cent cinquante jeunes dans les métiers de l'industrie.