Congo-Brazzaville: FP-CIRGL - Nécessité de renforcer la coopération

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, et le secrétaire du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des grands lacs (FP-Cirgl), Deo Osmund Mwapinga, ont souligné, le 5 septembre, à Brazzaville la nécessité de renforcer la coopération entre les deux institutions.

Abordé par la presse à sa sortie d'audience, Deo Osmund Mwapinga a annoncé l'appui du Sénat congolais à la Cirgl. « Je suis venu pour féliciter le président du Sénat, j'y tenais vraiment et c'est notre première rencontre officielle. Il m'a rassuré de l'appui du Sénat congolais à la Cirgl. Selon lui, la coopération entre les deux parties va renforcer les relations entre nos différents pays, ainsi que consolider l'unité et la paix dans notre espace », a rappelé le secrétaire général du FP-Cirgl.

En effet, Pierre Ngolo a réaffirmé l'engagement du Sénat à soutenir les actions de la Cirgl, notamment dans le cadre du dialogue interparlementaire et de la promotion de la stabilité économique et politique. Nommé en avril dernier lors de l'Assemblée générale tenue à Luanda en Angola, Deo Osmund Mwapinga a pris ses fonctions en juin de l'année. « En ma qualité de secrétaire général de la FP-Cirgl, je lui ai promis aussi que j'apporterai mon soutien pour que cela soit concret », a-t-il conclu.

Créé le 4 décembre 2008, le Forum des parlements de la Cirgl a pour but d'apporter une contribution parlementaire à la mise en oeuvre du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et de ses protocoles. Basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sa mission principale est de "faciliter l'engagement effectif des parlementaires dans la mise en oeuvre de ce pacte ".

