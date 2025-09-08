Congo-Brazzaville: FP-CIRGL - Nécessité de renforcer la coopération

8 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, et le secrétaire du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des grands lacs (FP-Cirgl), Deo Osmund Mwapinga, ont souligné, le 5 septembre, à Brazzaville la nécessité de renforcer la coopération entre les deux institutions.

Abordé par la presse à sa sortie d'audience, Deo Osmund Mwapinga a annoncé l'appui du Sénat congolais à la Cirgl. « Je suis venu pour féliciter le président du Sénat, j'y tenais vraiment et c'est notre première rencontre officielle. Il m'a rassuré de l'appui du Sénat congolais à la Cirgl. Selon lui, la coopération entre les deux parties va renforcer les relations entre nos différents pays, ainsi que consolider l'unité et la paix dans notre espace », a rappelé le secrétaire général du FP-Cirgl.

En effet, Pierre Ngolo a réaffirmé l'engagement du Sénat à soutenir les actions de la Cirgl, notamment dans le cadre du dialogue interparlementaire et de la promotion de la stabilité économique et politique. Nommé en avril dernier lors de l'Assemblée générale tenue à Luanda en Angola, Deo Osmund Mwapinga a pris ses fonctions en juin de l'année. « En ma qualité de secrétaire général de la FP-Cirgl, je lui ai promis aussi que j'apporterai mon soutien pour que cela soit concret », a-t-il conclu.

Créé le 4 décembre 2008, le Forum des parlements de la Cirgl a pour but d'apporter une contribution parlementaire à la mise en oeuvre du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et de ses protocoles. Basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sa mission principale est de "faciliter l'engagement effectif des parlementaires dans la mise en oeuvre de ce pacte ".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.