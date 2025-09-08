Congo-Brazzaville: Musique - Tidiane Mario en concert à Paris

Tidiane Mario sera sur scène le 8 novembre au Bataclan de Paris pour un concert inédit. Son savoir-faire et sa performance scénique reflète sa croissance artistique et sa capacité à innover musicalement. Par son charisme, son professionnalisme et son énergie débordante, l'artiste donnera un aperçu de son talent.

Les fans de l'artiste, notamment les pagailleurs à travers le monde ont de quoi se réjouir, car Tidiane Mario est désormais déterminé à atteindre le sommet et à affronter les grandes salles européennes. Depuis l'annonce de son concert au Bataclan de Paris, l'artiste et son groupe se sont dans les préparatifs. Entre répétitions, création, scénographie et scénario où chaque détail est minutieusement pensé, l'artiste et son groupe sont donc à pied d'oeuvre pour offrir un spectacle à la hauteur de son savoir-faire et son professionnalisme. Élégant et gracieux, ce jeune artiste qui, depuis un certain temps, fait les scènes internationales a su prendre toute sa place dans cet univers, faisant preuve d'une grande volonté et d'une intelligence artistique remarquable.

L'artiste garde la tête entre ses épaules, conscient que le plus dur est de maintenir ce flambeau, s'affirmer et conquérir davantage un public de plus en plus exigeant dans cet univers musical où la concurrence rude impose sans cesse des artistes à la sublimation pour demeurer et luire continuellement dans le monde de la musique urbaine. « A toute la diaspora africaine et européenne, à tous les peuples, toutes les cultures qui à travers le temps ont adopté ma musique. C'est avec le coeur rempli de gratitude que je vous annonce un moment unique. Depuis le début, votre énergie, votre force et votre amour m'accompagnent. Aujourd'hui, une nouvelle étape nous attend. C'est plus qu'un concert, c'est votre rendez-vous avec l'histoire », a déclaré l'artiste sur sa page officielle.

Tidiane Mario, de son vrai nom Jostie Tidiane Mantsouma Mario, né à Brazzaville, est auteur-compositeur, chanteur, interprète et danseur. L'artiste a commencé sa carrière musicale en 2013 au sein du mythique groupe d'afrobeat A6. En 2014, le groupe connaît son premier succès avec le titre « Mokossa », suivi d'autres single tels que « Boma relation », « Wassa ». En 2016, le groupe signe avec Sony Music France et sort en 2017 le premier single de leurs collaborations intitulé "Dingue", suivi de "l'invité n'invite pas". "jeunesse' l'album issu de cette collaboration avec le géant de l'industrie musicale française voit le jour en 2020.

En effet, après la dislocation de ce groupe, Tidiane Mario décide d'évoluer en solo avec ses titres tels que « Nana », « Lomama ». C'est surtout le titre « Pagaille » sortie en 2021 qui l'a poussé au-devant de la scène musicale congolaise. Il enchaîne par ailleurs deux featurings « Tala nga » avec le rappeur Gaz fabulous et « Kengenge » avec Samarino, tous les deux originaires du Congo-Kinshasa. Son single « Give me freedom » a fait de lui le premier artiste urbain congolais à dépasser un million de vues sur la plateforme de visionnage YouTube.

Le clip de la chanson met, par ailleurs, en avant la danse congolaise Mopacho qui sera reprise par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, sous forme de challenge. L'artiste est salué pour sa capacité à fusionner différents styles musicaux et à offrir des performances scéniques captivantes. Son style unique et sa créativité sans limite lui ont valu une place de choix dans l'industrie musicale africaine. En remportant le prix de meilleur artiste Afrique francophone au trace awards en 2025, Tidiane Mario a non seulement confirmé son statut d'icône musicale, mais aussi à renforcer la visibilité de la musique congolaise à l'internationale.