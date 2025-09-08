Congo-Brazzaville: Unicef - Maria Vittoria Ballotta réaffirme son soutien à l'agenda national pour l'enfance

Reçue par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le 5 septembre à Brazzaville, la nouvelle représentante résidente de l'Unicef au Congo, Maria Vittoria Ballotta, a réitéré le soutien de cette agence onusienne à l'agenda national pour l'enfance.

Succédant à Chantal Umutoni, Maria Vittoria Ballotta entend placer son mandat sous le signe de la continuité du travail réalisé par son prédécesseur. « Beaucoup de progrès ont été réalisés au Congo pour l'enfance, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Il y a eu aussi beaucoup de progrès liés à l'accès à l'éducation, une dynamique aussi nouvelle avec les adolescents. Sans oublier le Parlement des enfants. Ce sont des progrès dont il faut être fier au Congo », a déclaré la diplomate onusienne, rappelant qu'il y a encore des défis à relever.

Selon elle, le monde change vite et le contexte évolue mais la place de l'enfance doit rester toujours prioritaire, même s'il y a d'autres urgences à gérer au niveau d'un pays comme le Congo. « Ma discussion avec le Premier ministre, c'était d'abord pour confirmer le soutien de l'Unicef à l'agenda national pour l'enfance, s'assurer que cet agenda est mis en place. Le renouvellement du nouveau plan national est un espace particulier pour l'enfance et la mère. C'est une occasion importante pour réaffirmer l'investissement sur l'enfance au niveau des différents secteurs et surtout les enfants les plus vulnérables qui n'ont pas forcément accès à des services de qualité, que ce soit l'éducation, la protection », a poursuivi Maria Vittoria Ballotta.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle s'est, par ailleurs, réjouie du fait que le Congo dispose de plusieurs possibilités en lien avec son agenda national dans des domaines tels que l'environnement et le climat. Le but étant de doter le pays d'un système plus résilient au niveau de la santé et de l'éducation pour l'enfance. « Nous renouvelons notre engagement de travailler ensemble aux côtés des autres agences du système des Nations unies pour nous permettre d'avoir un impact encore plus fort, un soutien encore plus fort aux enfants à côté de nos partenaires nationaux et la société civile. Nous avons échangé avec beaucoup d'enthousiasme, je vois beaucoup d'opportunités au Congo, nous allons essayer d'attaquer ensemble les défis avec nos partenaires, et l'Unicef sera en première ligne dans ce sens », a conclu la nouvelle représentante de l'Unicef.