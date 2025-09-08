Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - L'émergence des orchestres amateurs dans l'univers musical congolais (1)

Les années 1970 furent marquées au Congo par la naissance d'une flopée d'orchestres appelés « orchestres amateurs », groupes composés exclusivement des collégiens et lycéens. Parmi ces groupes, l'un des plus célèbres figure l'orchestre « Bilenge Sakana ».

Sous l'impulsion de Michel Ndouniama, l'orchestre « Bilenge Sakana », expression lingala que l'on peut traduire par « les jeunes s'amusent », fut créé le 14 avril 1974 dont le siège et le lieu des répétitions furent situés au 145 rue Mboko à Ouénzé. La sortie officielle des Bilengue Sakana eut lieu le 7 juin 1974 au bar Bouya à Moungali devant un parterre de la jeunesse estudiantine et plays boys de Ouénzé.

Composition de l'orchestre

Michel Ndouniama, alias Gozi Mopepe (chanteur chef d'orchestre), Fély Akouala (guit solo), Elenga Hognoly (guit rythmique), Gatus Eboundit (guit acc), Bertrand Deyget (guit bass), Lamouniega (batteur), Koua Brant Etienne Marc, Djimi Domingo, Zizi Kenibe, Fuscos Yima (chanteurs).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au plan artistique, l'orchestre Bilenge Sakana s'illustrait dans le style de l'orchestre Empire Bakuba du célèbre chanteur Pepe Kalle. Après sa sortie officielle, le groupe entama son épopée dans les différents bars dancing de Brazzaville notamment chez Faignond, Bouya Bar, chez Mampassi et autres localités de l'intérieur du pays, à savoir Nkayi, Dolisie, Pointe-Noire et Oyo. L'on notera également la participation très remarquée des Bilenge Sakana au 2e festival de L'UJSC (Union de la jeunesse socialiste congolaise) organisé en 1976 par ladite institution et au cours de laquelle avait pris part plusieurs orchestres amateurs, sans oublier sa participation au Festival organisé par le patron des éditions Les vedettes qui fut producteur des disques.

Le parcours des Bilenge Sakana dans l'arène musicale congolaise fut également remarqué par la mise sur le marché du disque en 1976 d'un microsillon (45 tours) composé de deux titres, à savoir Tenga Loubilo et ²Sirando koné ²de michel Ndouniama, suivi d'un 33 tours produit en 1987 dont les titres "Mangalet² de Fély Akouala, ²Bolingo Atepou² de Yima Fuscos, ²Elodie² de Gatus Eboundit et ²Chibilandou² de Gozhy Mopepe, des chansons dont les voix et la rythmique sont identiques aux oeuvres de l'orchestre Empire Bakuba de la RD Congo. Les titres sus cités furent à l'origine du succès et de la renommée des Bilenge Sakana à Brazzaville et surtout à Ouénzé fief du groupe et ou les jeunes affluaient lors des concerts des Bilenge Sakana surtout en période des vacances.

Ainsi de succès en succès et au fil des mois, Bilengue Sakana devint le chouchou des élèves et étudiants amoureux de la bonne musique. Signalons qu'en 1975, Kabassele ya Mpania, dit Pepe Kalle, depuis Kinshasa, étant à l'écoute de l'émission intitulée ²Le coin des orchestres² qu'animait Gislain Joseph Gabio tous les dimanches de 15h à 16h à la Voix de la Révolution congolaise (actuel Radio Congo), fut étonné et émerveillé par les oeuvres des Bilengue Sakana que diffusait Radio Congo identiques au style Empire Bakouba, débarqua un jour à Brazzaville et rencontra les Bilenge Sakana, rencontre à l'issue de laquelle un accord de concert fut conclu entre Pepe Kalle et le groupe. Ce concert eut lieu à Elysée Bar et au cours de laquelle Bilenge Sakana sur demande et accompagné de Pepe Kalle interpréta avec brio quelques chansons de l'orchestre Empire Bakuba, ceci à la grande satisfaction de Pepe Kalle et des applaudissements du public, l'ambiance était au zénith, c'était l'apothéose.

Par la suite, Pepe Kalle séduit par les qualités artistiques de Fély Akoula (guitariste soliste) l'invita ce dernier à Kinshasa pour un concert avec Empire Bakuba au bar Lasuzanela, concert au cours de laquelle Pepe Kalle une fois de plus fut convaincu des talents artistiques de Fély Akoula à travers le maniement de sa guitare et, profitant de son séjour à Kin, lui fit la proposition d'accompagner l'orchestre Empire Bakuba à l'occasion de son périple aux Etats-Unis. Une proposition combien alléchante que Fély Akouala déclina, car élève, il opta pour la poursuite de ses études surtout que l'épreuve du baccalauréat pointait à l'horizon.

De retour à Brazzaville, Fély Akouala et ses compagnons livrèrent quelques concerts à Brazzaville et à Pointe-Noire notamment lors des concerts communément appelés ²bals de fin d'année scolaire², bals dédiés uniquement aux élèves et étudiants, ceci en matinée de 14h à 17h et à l'issue desquels Bilengue Sakana connut une ascension fulgurante dans la sphère musicale congolaise. La nature nous enseigne que les bonnes choses ne durent jamais. En effet après un excellent et brillant parcours dans le gotha musical congolais, Bilenge Sakana mit fin à ses activités en 1988 après 14 ans d'existence à la suite du recrutement dans la Fonction publique et les Forces armées congolaises de la plupart de ses musiciens.

Ainsi marqua la fin de l'épopée des Bilenge Sakana dont le nom et les références sont inscrits dans les annales de l'histoire de la musique congolaise moderne et gravés dans la mémoire des mélomanes, collégiens et lycéens des années 1970... A suivre