Congo-Brazzaville: Jonacico 2025 - Le cinéma congolais a désormais sa journée

Le 30 août dernier, Brazzaville a célébré une rencontre dénommée Journée nationale du cinéma congolais (Jonacico). Organisée par l'Association des producteurs et réalisateurs congolais, en partenariat avec Canal+ Congo, cette journée vise à valoriser le 7e art national et à renforcer les compétences des jeunes talents du pays.

Avec pour marraine la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Belinda Ayessa, la Jonacico a été conçue comme une plateforme complète alliant formation, échanges et célébration. Au programme : des ateliers théoriques et pratiques sur le jeu d'acteur, le maquillage de scène et l'écriture de scénario, destinés à transmettre aux participants les bases essentielles pour réussir dans le cinéma. Ces sessions ont permis aux cinéastes, à ceux désireux d'apprendre, et aux jeunes créateurs de se perfectionner, de développer leur créativité et de mieux comprendre les métiers liés à la production cinématographique.

En parallèle des formations, la journée a mis en avant le cinéma congolais à travers la diffusion d'extraits de films récents et classiques, créant un lien entre les pionniers et les nouvelles générations. L'événement a ainsi favorisé le dialogue entre professionnels, producteurs et jeunes cinéastes, tout en offrant un cadre propice à la réflexion sur l'avenir de l'industrie cinématographique au Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En acceptant de parrainer l'événement, Belinda Ayessa a rappelé la nécessité de « croire au potentiel créatif des Congolais et de donner à leur cinéma les moyens de rayonner ». Une parole forte qui résonne comme un appel à soutenir la professionnalisation de la filière. Pour les organisateurs, « la Jonacico est appelée à devenir une tradition annuelle, permettant non seulement de célébrer les réalisations du cinéma congolais, mais aussi de renforcer sa structuration et sa visibilité à l'échelle régionale et internationale. La proclamation de cette journée par Belinda Ayessa symbolise un engagement fort pour le soutien et le développement du 7e art au Congo ».

La première édition de la Jonacico a ainsi posé les bases d'une initiative durable, offrant formation, inspiration et reconnaissance aux acteurs du cinéma congolais et préparant le terrain pour les futures générations de créateurs.