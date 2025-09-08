Sénégal: « Moi contre moi » - Kader Gadji brise le silence autour de la santé mentale

Connu pour son rôle marquant dans la série sénégalaise « Maîtresse d'un homme marié », l'acteur et réalisateur Kader Gadji revient avec un projet intime et bouleversant. Son nouveau court-métrage, « Moi contre moi », plonge dans l'histoire personnelle de sa soeur, l'actrice Halima Gadji, confrontée à des troubles de santé mentale.

« Moi contre moi » est une oeuvre forte qui ouvre un débat nécessaire en Afrique. En effet, la santé mentale reste un terrain fragile et souvent ignoré dans de nombreuses sociétés africaines. Dépressions, bipolarité, angoisses ou burn-out sont encore entourés de préjugés. En choisissant d'en faire le coeur de son film, Kader Gadji ose briser le silence et poser un regard frontal sur une réalité vécue par beaucoup mais rarement exprimée. « J'ai écrit ce court-métrage pour elle, pour mettre des images et des mots sur une douleur que la société a tendance à ignorer », a indiqué le réalisateur dans une publication sur la toile.

À travers « Moi contre moi », il ne raconte pas seulement l'histoire de sa soeur : il tend un miroir à toute une société, appelant à plus d'écoute, de compassion et de compréhension. Avec ce court-métrage de 8 min disponible sur YouTube, Kader Gadji rappelle que le cinéma africain n'a pas seulement vocation à divertir. Il peut aussi sensibiliser, éduquer et briser les tabous. Après des films qui ont déjà exploré des sujets comme les violences faites aux femmes, les conflits ou les migrations, aborder la santé mentale apparaît comme une nécessité car parler de ces réalités, c'est aussi offrir des pistes d'espoir et de solidarité.

« Moi contre moi » est plus qu'un film : c'est un cri du coeur. En soutenant Kader et Halima Gadji, le public africain est invité à réfléchir sur la manière dont il perçoit la différence, la fragilité et le soin. Le film promet d'être une étape importante dans la lutte contre la stigmatisation des maladies mentales et une oeuvre porteuse de dignité et d'humanité. « Je veux rappeler à tous que la dépression n'est pas une faiblesse, mais une épreuve qui mérite soutien, écoute et amour », a écrit Kader dans un post sur Instagram.

Halima Gadji, une actrice courageuse

Révélée au grand public grâce à son rôle de Marème dans Maîtresse d'un homme marié, Halima Gadji est devenue une figure emblématique du petit écran africain. Sa carrière a été marquée par un charisme et une intensité qui ont séduit les spectateurs bien au-delà du Sénégal. En s'inspirant de son histoire et de son vécu à travers ce film, Halima devient un symbole de force et de résilience. Mettre en lumière son histoire et son témoignage incarnent l'importance de donner un visage et une voix aux personnes touchées par des troubles mentaux. Notons que l'état de santé de l'actrice s'améliore progressivement, comme l'a récemment confirmé sa famille dans un communiqué.