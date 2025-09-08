Congo-Brazzaville: Vie des clubs - La DGSP honore ses champions

Le président général du club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), Serges Oboa, a rendu, le 4 septembre, un hommage aux volleyeurs et karatékas ayant récolté une belle moisson au cours de cette année.

Les volleyeurs ont survolé les championnats nationaux dans les deux versions des seniors et chez les cadets. Pour l'honneur fait au club, la DGSP s'est montrée reconnaissante envers Naveck Matingou, chez les seniors hommes, et Linda Tsondé, chez les seniors dames, les deux meilleurs joueurs issus des 30es championnats nationaux de volleyball disputés à Brazzaville.

Les karatékas, quant à eux, se sont illustrés à l'Open Dominique Ondzé Doukaye auquel ils ont participé. A cet Open, la DGSP a glané plusieurs médailles (or, argent et bronze). Le même exploit a été accompli à la compétition de la Sous-Ligue Ouenzé-Talangaï.

Les vingt-huit médailles obtenues au cours de la dernière saison dont dix en or, huit d'argent et dix de bronze prouvent que ces sections ont bien travaillé . Mais l'appétit venant en mangeant, Serges Oboa a profité de cette cérémonie de présentation des récompenses pour fixer le curseur des objectifs à atteindre à un niveau très élévé.

« C'est toujours un plaisir pour un président d'un club de vivre ce genre de cérémonie. En sport, on ne triche pas. Il s'agit de travailler durement et les résultats vont s'en suivre. Aujourd'hui on est champion, on peut dire mission accomplie pour l'instant. Il s'agit maintenant d'aborder la sous-région, s'affirmer à ce niveau et plus tard aborder le continent », a souhaité Serges Oboa.

Le secret pour entretenir cette flamme, a-t-il insisté, c'est le travail, le respect des consignes du staff technique. « Chaque fois qu'il y a une défaite, sachez que vous n'avez pas encore le niveau. Il faut redoubler le travail et on sera très heureux que nous rentrons dans le top 2 ou 3 de la sous-région, mais pour y arriver il faut des sacrifices des dirigeants, staff technique et surtout des athlètes », a commenté le président du club multidisciplinaire DGSP.

Il a, par ailleurs, annoncé l'organisation cette semaine à Madingou, dans le département de la Bouenza, d'un tournoi de handball qui n'a rien avoir ni avec la Coupe du Congo ni le championnat national.