Congo-Brazzaville: Peinture - Asteraseae MAY s'impose dans le paysage artistique contemporain

L'artiste plasticien Asteraseae MAY dévoile sa création majeure « Samba dia ma Zulu », une oeuvre qui marque son entrée remarquée parmi les grands noms de l'art contemporain.

Dans son espace créatif situé au 03, avenue Cardinal-Emile-Biayenda, dans le quartier Madibou (8e arrondissement), qui fait également office de galerie d'exposition, trône majestueusement la toile « Samba dia ma Zulu ». Cette oeuvre imposante de 100 cm sur 140 cm occupe une place centrale parmi la riche collection de l'artiste âgé de 35 ans, qui compte déjà plus de 200 créations à son actif.

Une esthétique du noir profond

À l'instar de maîtres reconnus comme Pierre Soulages, Anish Kapoor ou Henri Matisse, Jacques Quentin Mayala - nom véritable d'Asteraseae MAY - fait du noir sa signature artistique. Pour lui, cette couleur transcende la simple teinte : « Le noir incarne la boîte noire cosmique, il révèle la profondeur, le mystère et l'invisible », explique-t-il aux nombreux visiteurs fascinés par son travail.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Samba dia ma Zulu » : une odyssée spirituelle

L'artiste livre sa propre interprétation de cette création emblématique : « Samba dia ma Zulu constitue une oeuvre symbolique puissante qui sonde l'essence mystique de l'être africain authentique, ancré dans les forces cosmiques, spirituelles et telluriques. Le personnage central ailé incarne une divinité ancestrale, gardienne entre les mondes. Son troisième oeil ouvert symbolise la connaissance suprême, tandis que le serpent vert - emblème de vie et de savoir - serpente autour de son corps, créant un lien entre le céleste et le terrestre.

L'Ankh qui orne son cou évoque l'éternité et les mystères de l'Égypte antique. À ses pieds, des spirales colorées rappellent les forces cycliques de la création. Les contrastes saisissants entre les univers lumineux et obscurs qui bordent la toile illustrent les dualités fondamentales : vie et mort, visible et invisible, masculin et féminin, nature et technologie.

Cette création représente une invention visuelle, un retour aux sources profondes de la spiritualité africaine. Samba dia ma Zulu devient une figure de renaissance et de réconciliation entre les dimensions - passé, présent et futur. Il relie la mémoire ancestrale au présent tout en projetant une vision vers l'avenir.

Il ne s'agit pas d'une autobiographie conventionnelle, mais plutôt d'une transposition artistique et poétique de mon identité et de ma quête intérieure. À travers ce personnage, j'explore mon parcours, mes origines, mes blessures et mes renaissances, mais aussi mes liens profonds avec l'histoire, la mémoire collective et les traditions spirituelles. »

Une reconnaissance internationale

Cette oeuvre marque l'ascension d'Asteraseae MAY dans la sphère artistique de haut niveau. Sa notoriété grandissante lui vaut d'être mentionné parmi les artistes contemporains actuellement réunis à Batlé au Cameroun, témoignant de sa reconnaissance au-delà des frontières.

Animé par de nombreux projets, l'artiste s'inscrit dans une démarche d'excellence continue. Comme le soulignait Pierre Louÿs : « L'avenir appartient à ceux qui savent le prédire. » Pour le créateur de « Samba dia ma Zulu », cet avenir se dessine à travers concours, expositions et un travail artistique soutenu.