Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - '12 apôtres ', un programme dédié aux jeunes congolais

Initié par la start-up Tsheleka et réveil des entrepreneurs, ce programme qui se tiendra, le 15 septembre, à Brazzaville, entend apporter une réelle transformation aux jeunes congolais porteurs de projets et qui sont déterminés et engagés à devenir des leaders inspirants, en leur transmettant des compétences et la confiance nécessaire pour piloter efficacement leurs activités.

A travers ce programme « Les 12 apôtres », la startup Tsheleka accompagnera les jeunes congolais dans la concrétisation de leurs idées en leur fournissant des outils, des formations et un réseau de soutien. Elle se fonde sur l'idée que chaque jeune a du potentiel et qu'il suffit d'un bon accompagnement pour transformer une idée en succès.

« Tes idées ont plus de valeur que ton capital. Entrepreneurs africains, cette vérité change tout, trop souvent, nous pensons qu'il faut d'abord avoir de l'argent pour entreprendre alors que la réalité est tout autre chose. Nos idées sont notre véritable richesse, une solution innovante vaut plus que des millions mal investis... Chaque grande entreprise africaine a commencé par une idée griffonnée sur un papier. Ne laissez pas le manque de capital freiner vos ambitions et commencer avec ce que vous avez. L'Afrique a besoin de vos solutions, pas vos excuses », ont indiqué les organisateurs sur la page officielle de l'événement.

Ainsi, grâce à ce programme, les bénéficiaires seront outillés sur les notions fondamentales du leadership et de l'entrepreneuriat. L'initiative entend donc apporter une réelle transformation à tous ces jeunes porteurs de projets innovants et qui sont engagés, déterminés à devenir des leaders en leur transmettant des compétences et la confiance nécessaire pour piloter efficacement leurs projets. Ce programme ne sera pas seulement une simple rencontre, mais aussi une passerelle, un catalyseur d'opportunités, un espace où se tisseront des synergies essentielles pour bâtir une communauté dynamique.

Par ce programme passionnant, les organisateurs veulent en d'autres termes promouvoir les jeunes entrepreneurs visionnaires, innovateurs et dynamiques congolais qui sont animés par le désir de créer un impact positif et durable dans leurs communautés respectives, rassembler une communauté des jeunes leaders congolais unis par une vision, celle d'apporter des changements significatifs à l'échelle locale, régionale, continentale. La vision est aussi de faire de ce programme un espace de choix pour le lancement des entreprises compétitives avec la conviction que l'entrepreneuriat et l'innovation joueront un rôle significatif dans l'accélération du progrès social.

Cette initiative vise concrètement à stimuler la force entrepreneuriale auprès des jeunes, car l'un des plus grands défis des jeunes au Congo et partout ailleurs en Afrique, c'est la peur de se lancer dans une activité, alors qu'ils sont nourris des idées nobles. Une manière de briser le mythe : « Celui qui attend donc que tout soit parfait pour agir ne fera rien et, croire qu'il faut beaucoup d'argent pour entreprendre est une fausse idée, la vraie richesse c'est d'abord l'idée. Ceux qui attendent d'avoir un grand capital avant de se lancer reste souvent bloqué ». Les grandes idées ne naissent pas toujours d'une pensée révolutionnaire, comme le soulignent les organisateurs, mais souvent du quotidien et qui émergent en observant, en écoutant et, l'innovation n'est pas dans la complexité, mais plutôt dans la capacité à révéler le potentiel caché des choses.