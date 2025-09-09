Afrique: Commémoration - La 11e édition du Sommet mondial pour la paix aura lieu en Corée du Sud

Du 18 au 19 septembre, Cheongfu, en Corée du Sud, accueillera le 11e anniversaire du Sommet mondial pour la paix. Initié par l'organisation Culture céleste, paix mondiale, restauration de la lumière (HWPL), l'événement qui se veut inclusif aura pour but de discuter de l'avenir de la paix, plus précisément tracer la voie vers la paix mondiale.

Plus de 650 personnalités prendront part à cette messe, notamment des dirigeants nationaux et internationaux de tous les horizons, les présidents, les Premiers ministres, les présidents d'Assemblées nationales, les présidents de la Cour suprême, les ministres et les responsables des secteurs de l'éducation, de la religion et des médias. Le sommet passera en revue les principales initiatives et réalisations de HWPL en matière de paix au cours de l'année écoulée et les présentera à la communauté internationale.

Il sied de rappeler que le prochain sommet s'appuie sur les fondations posées lors du premier sommet mondial pour la paix de l'HWPL tenu en 2014, où les dirigeants mondiaux avaient signé deux accords fondamentaux, à savoir l'accord visant à proposer l'adoption du droit international pour la cessation des guerres et la paix mondiale, ainsi que l'accord de l'Alliance mondiale des religions soulignant que « chacun doit devenir un messager de la paix ». En effet, ces accords ont marqué une étape pour la proclamation de la Déclaration de paix et de cessation des guerres (DPCW) en 2016, le programme « légiférer pour la paix », l'harmonie religieuse et le rôle de la société civile.

A noter que l'un des faits marquants de l'année écoulée a été le soutien croissant à la DPCW, instrument juridique pour une paix durable. Au cours de l'année écoulée, des résolutions approuvant la DPCW ont été adoptées par de nombreux organes législatifs, notamment dans les villes de South Fulton et Fairburn, et dans les comtés de DeKalb et Fulton en Géorgie, aux Etats-Unis. De plus, la DPCW a été approuvée dans les provinces de Bayan-Olgii, Khovd, Bulgan et Orkhon en Mongolie, dans la ville de Yorosso au Mali, à Calauan dans la province de Laguna au Philippines, et dans la ville de Bemasoandro à Madagascar. Plus particulièrement, le parlement latino-américain et caribéen (Parlatino), une union de 23 pays, a adopté une résolution qui soutient pleinement les principes de la DPCW et recommande aux Etats membres de l'approuver officiellement.

De même, parmi les autres avancées significatives, on peut citer l'expansion du dialogue interreligieux par l'étude des Ecritures, qui a accru la participation du public. L'éducation à la paix de HWPL est en cours d'intégration dans le programme scolaire public du Timor-Leste, avec environ 70% des établissements d'enseignement supérieur qui coopèrent activement. « Ensemble : connecter la Corée », une campagne d'unification pacifique dans la péninsule coréenne, a également renforcé sa coopération avec les gouvernements locaux.

En définitive, au cours de l'année écoulée, le nombre des membres de la HWPL a considérablement augmenté, passant de 500 000 à 700 000. Cette croissance reflète un engagement commun envers la vision exprimée par le président Man Hee lors du 9e anniversaire de la DPCW en mars dernier : « Nous ne sommes pas étrangers à la paix. Nous sommes les personnes impliquées et nous sommes nous-mêmes la paix. Alors, menons cette communauté mondiale vers un monde de paix », avait-il noté. Outre l'événement principal de Cheongju, des événements locaux seront organisés dans 78 pays jusqu'en octobre, rassemblant plus de quinze mille participants. Ces événements régionaux soulignent l'objectif du sommet : renforcer les réseaux locaux de paix et mobiliser une communauté mondiale plus large autour d'une mission commune pour la paix de l'humanité.