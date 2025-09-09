Afrique: Sénégal-RDC - Un match capital pour la qualification au Mondial

À la veille de la rencontre cruciale contre la République démocratique du Congo, au Stade des Martyrs de Kinshasa, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, et le capitaine Kalidou Koulibaly se sont exprimés en conférence de presse, soulignant l'importance de ce match pour la course à la qualification pour la Coupe du Monde.

Pape Thiaw a reconnu la difficulté de l'adversaire : « Ce sera un match difficile face à une belle équipe du Congo. » Il a toutefois insisté sur les ambitions de son équipe : « On est le Sénégal et on est là pour s'imposer. » Il a rappelé que seule une victoire permettrait aux Lions de dépasser la RDC, actuelle favorite du groupe. Interrogé sur le match aller qui s'était soldé par un nul (1-1) au stade Abdoulaye Wade, le sélectionneur a affirmé que l'équipe avait mûri. « C'est un souvenir douloureux car nous avons pris un but en fin de match. Mais aujourd'hui, l'équipe a grandi et sait gérer son avantage au score. Nous allons donc essayer de nous imposer ici sans prendre de but. »

Concernant l'absence de Moussa Niakhaté, Pape Thiaw a simplement indiqué qu'il ne pouvait pas fournir d'informations précises sur le onze de départ. Il a toutefois confirmé : « Tout ce que je peux vous dire, c'est que demain, il n'y aura ni Ismaïla Sarr ni Moussa Niakhaté. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« ... ce sera une guerre et que le meilleur gagne »

Pour le capitaine Kalidou Koulibaly, le match est une « grande bataille ». Il a assuré que le Sénégal serait « prêt » à relever le défi. « Je pense que les trois derniers matchs de cette phase de groupes sont tous des finales », a-t-il déclaré, ajoutant que « sur le terrain, ce sera une guerre et que le meilleur gagne. » Le défenseur a également évoqué les attaquants de la RDC, Yoane Wissa et Cédric Bakambu : « Nous avons encaissé peu de buts dans ces éliminatoires.

Pour nous qualifier, il faut être solide défensivement et c'est ce que nous essayons de faire. Personnellement, je connais les attaquants (Wissa et Bakambu), mais je pense que l'ensemble des individualités du Congo est très connu en Europe et ce sont des joueurs qui ont du talent. » Rappelons que la RDC est leader du groupe avec 16 points, suivie du Sénégal avec 15 points.