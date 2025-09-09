Gabon: Journée internationale de l'alphabétisation

8 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MENSC

A l'occasion de la célébration de la 59 e édition de la journée internationale de l'alphabétisation, le 8 septembre de chaque année, le Ministre d'Etat, de l'Education Nationale, de l'Instruction Civique et de la Formation Professionnelle, a prononcé ce dimanche 7 septembre 2025, son allocution.

" Promouvoir l'alphabétisation à l'ère numérique" , c'est le thème retenu cette année. Instituée par l'Unesco, Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture, l'alphabétisation revêt un caractère important pour l'humain placé au centre de toutes activités sociétales.

Camélia Ntoutoume Leclercq a rappelé l'objectif de notre pays, d'éradiquer la fracture numérique et de garantir la prise en compte de tous dans la marche du progrès.

