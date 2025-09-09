Afrique: La Tunisie, deuxième sélection africaine qualifiée pour le Mondial

Dakar — La Tunisie a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire (1-0), lundi, face à la Guinée Equatoriale dans le cadre de la huitième journée des éliminatoires de cette compétition prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

La Tunisie, après le Maroc, est le deuxième pays africain à valider son billet pour le Mondial 2026.

Avec 22 points, la Tunisie ne peut plus être rattrapée par la Namibie, deuxième du groupe partagé par les deux pays.

La Namibie totalise 10 points à trois journées de la fin des éliminatoires.