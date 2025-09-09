Sénégal: Ousmane Sonko entame une visite de six jours aux Emirats arabes unis

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a entamé, lundi, une visite officielle de six jours aux Emirats arabes unis, son troisième déplacement hors du continent africain depuis son entrée en fonction, après ses déplacements en Chine et en Turquie.

Le chef du gouvernement sénégalais, arrivé dans la nuit de dimanche à lundi, a été accueilli à l'aéroport international Zayed d'Abu Dhabi par le ministre émirati en charge des Affaires africaines, Sheikh Shakhboot Al Nahyan, accompagné de plusieurs autres officiels.

La délégation accompagnant M. Sonko comprend plusieurs ministres, dont Ahmadou Al Aminou Lo, ministre auprès du président de la République, Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, en attendant sa prise de fonction au département de la Justice.

Il y a aussi les ministres Birame Soulèye Diop (Energie, Pétrole et Mines), Abdourahmane Sarr (Economie, Plan et Coopération), Cheikh Diba (Finances et Budget) et Alioune Sall (Communication, Télécommunications et Numérique).

Les directeurs généraux de l'APIX, Bacary Séga Bathily, du FONSIS, Babacar Gningue, celui du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, font également partie de la délégation du Premier ministre, de même que Birome Holo Ba du Bureau opérationnel de coordination et de suivi et des projets et programmes ((BOCS), et le conseiller spécial du Premier ministre, Serigne Moustapha Sène.

La visite du Premier ministre sénégalais aux Emirats arabes unis s'inscrit dans le contexte de mise en oeuvre du Plan de Redressement économique et social "Jubbanti Koom". Elle survient près d'un an après celle effectuée dans ce pays par le président Bassirou Diomaye Faye (du 4 au 6 décembre 2024), sur invitation du dirigeant émirati.

Les deux pays, qui coorganisent la Conférence des Nations unies sur l'eau 2026, entretiennent déjà une coopération dans différents domaines, dont les infrastructures portuaires et l'énergie.

Les Émirats arabes unis sont une monarchie fédérale de sept émirats. Il s'agit d'Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm al-Qouraïn, Fujairah et Ras al-Khaïmah.

Chaque émirat est dirigé par un émir. Le président de la fédération est le plus souvent l'émir d'Abou Dhabi, le vice-président celui de Dubaï.

Les Emirats sont réputés pour leur stabilité politique dans une région marquée par des conflits.

Selon de nombreux analystes et experts, cette stabilité est liée à leur approche pragmatique en matière de politique étrangère et de sécurité.

Si l'exploitation pétrolière constitue le moteur de l'économie des Emirats arabes unis, ses dirigeants ont entrepris, depuis quelques années, des efforts de diversification économique, notamment dans des secteurs tels que le tourisme, la finance, les technologies et les énergies renouvelables.

La position géographique privilégiée des Emirats arabes unis en font une vitrine et une plateforme facilitant le commerce entre l'Orient et l'Occident.