Congo-Kinshasa: Les Wazalendo intensifient leurs manifestations

Ce lundi 8 septembre 2025, les manifestations organisées par le groupe milice Wazalendo ont encore éclaté dans le Sud-Kivu, où le départ d’un haut gradé de l’armée congolaise est réclamé. Plusieurs morts et blessés sont enregistrés dans ces récents événements.

Depuis plusieurs jours en République démocratique du Congo, la ville d’Uvira au Sud-Kivu est le théâtre de plusieurs manifestations qui occasionnent une cessation d’activités.

En effet, le dimanche 7 septembre, la ville a connu son sixième jour consécutif de « ville morte » décrétée par le groupe armé wazalendo avec le soutien d’une partie de la société civile.

D’après RFI, les Wazalendo « exigent le départ du commandant adjoint de la région militaire, qu’ils accusent de proximité avec l’AFC/M23 et dont il aurait échoué à stopper l’avancée ». Il s’agit notamment du général Olivier Gasita, nommé commandant adjoint de la 33e région militaire le 1ᵉʳ septembre dernier.

Ce lundi, le groupe armé a intensifié ses manifestations, après avoir prévenu qu’il poursuivrait son mouvement si ses revendications n’étaient pas satisfaites.

Selon certains médias locaux et internationaux, « des jets de pierre auraient éclaté et les Forces armées de la RDC (FARDC) ont répliqué en ouvrant le feu. La panique s’est installée et la foule s’est dispersée. Le bilan est d’au moins trois morts, dont deux femmes et un enfant, selon la société civile ». Mais ce bilan n’a pas été confirmé par les autorités.

Outre le climat actuel, il faut préciser que les Wazalendo sont alliés à l’armée congolaise pour combattre ensemble l’AFC/M23 dans un conflit qui peine toujours à être résolu, pour un retour à la sérénité et à la paix pour les populations.