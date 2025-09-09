Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - L'Algérie et la Guinée font nul, l'Ouganda s'en frotte les mains

L'Algérie n'a ramené qu'un point de son match contre la Guinée après un match nul bien terne (0-0) lundi. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, qui avaient besoin de points. L'Algérie pour assurer la qualification pour la Coupe du monde et la Guinée pour garder l'espoir de terminer barragiste.

L'Algérie, en cas de victoire, aurait pu commencer à préparer son voyage pour les États-Unis l'année prochaine, tant son avance sur l'Ouganda aurait été grande, même si pas impossible à combler mathématiquement. Sauf que les Fennecs, accrochés par une Guinée vaillante, ont concédé le match nul au Stade Mohamed V de Casablanca. Le match ayant été délocalisé, car la Guinée ne possède pas de stade homologué pour disputer un éliminatoire pour la Coupe du monde.

Si les hommes de Vladimir Petkovic ne sont pas parvenus à ouvrir le score, c'est en partie par leur manque de liant dans leur attaque, un Mohamed Amoura imprécis face au but et un capitaine Riyad Mahrez pas assez influent sur le jeu. Mais surtout, car dans le but adverse, Moussa Camara, le gardien de Simba, a été impérial. Il a remporté deux duels face à Amoura en première période et continué de faire régner la loi dans sa surface en seconde.

L'Ouganda profite du match nul

À force d'occasions manquées, les Algériens ont bien failli se faire surprendre. Aliou Baldé, bien lancé en profondeur, a crocheté le gardien Alexis Guendouz et frappé dans le but vide. Youcef Attal, qui avait bien anticipé, a sauvé le but sur la ligne en se jetant. Pas de but, donc dans cette partie, ce qui n'arrange aucune des deux équipes. À commencer par le Sily national (11 points après le match) qui voit la place de potentiel meilleur deuxième en vue des barrages, occupée par l'Ouganda avec 15 points, s'éloigner sérieusement.

Quant à l'Algérie, elle voit cette même équipe de l'Ouganda qui s'est imposée en parallèle contre la Somalie (2-0) lui grignoter deux points de sa confortable avance au classement de ce groupe G. Les Fennecs, premiers du groupe, n'ont plus que quatre points d'avance sur les Ougandais. L'Algérie devra gagner contre la Somalie le 8 octobre pour être certaine de valider son billet pour la Coupe du monde, sinon le dernier match des éliminatoires, prévu contre l'Ouganda justement, risque d'être brûlant. La Guinée, elle, devra gagner au Mozambique pour garder un peu d'espoir.