Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Madagascar renverse le Tchad et recolle en tête du groupe I

Madagascar est plus que jamais en course pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Les Barea ont profité de la réception du Tchad (3-1) pour prendre les trois points et revenir à hauteur du leader Ghana qui joue un peu plus tard ce lundi 08 septembre contre le Mali.

Après avoir réussi un gros coup lors de la septième journée en tenant en échec le Ghana (1-1), le Tchad a bien failli récidiver devant Madagascar. Les Sao ont en effet ouvert le score à la surprise générale par Yves Allarabaye (25e) au terme d'un contre, mené par Franck Tchaouna. Mais contrairement aux Black stars, les Barea ont pu renverser la lanterne rouge du groupe et faire honneur à leur statut de favori.

Mais il a fallu le retour des vestiaires et certainement un recadrage de leur sélectionneur Corentin Martins pour reprendre les choses en main. Buteur jeudi dernier face à la Centrafrique, Warry Caddy a relancé son équipe dix minutes après le retour des vestiaires. Dominateurs depuis le début de la seconde période, les Malgaches concrétisent enfin avec le 5e but dans ces éliminatoires de Rayan Raveloson (69e). Dans les arrêts de jeu, les Barea se mettent définitivement à l'abri sur un contre, conclu par Hakim Abdallah d'un piqué devant Jourdain Mbaynassem (90+6).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec 16 points à égalité avec le leader du groupe, le Ghana, qui joue ce lundi face au Mali, Madagascar garde toutes ses chances pour la qualification. Mais il faudra être très fort pour sortir indemne de son déplacement aux Comores et ensuite au Mali lors des deux dernières journées.