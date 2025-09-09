Afrique: Gastronomie - Des trophées pour sublimer la créativité culinaire africaine

Le rideau est tombé le 7 septembre sur la 2e édition du Festival panafricain de gastronomie, organisée à la Maison russe de Brazzaville par la Fédération congolaise des cuisiniers, pâtissiers et restaurants sportifs, avec l'appui du ministère des PME et de la Maison russe. Si le programme s'est décliné en masterclass, dégustations et journée dédiée à la cuisine russe, la soirée de gala a surtout brillé par la remise des certificats et trophées, symbole d'un engagement collectif à valoriser les saveurs africaines.

Une cinquantaine d'apprenants de l'Institut gastronomique 2M Services ont d'abord reçu leurs certificats, sanctionnant neuf mois de formation. Puis les projecteurs se sont braqués sur les lauréats des différentes compétitions culinaires lors de cette 2e édition du Festival panafricain de gastronomie.

En pâtisserie, le jeune Congolais Samba Divin a décroché le premier prix avec une création audacieuse. « Mon gâteau a été réalisé à base de la farine de banane et mon jus avec le bissap. C'est ça qui m'a permis de me démarquer (...) Je demande aux jeunes de ne pas se décourager, à avoir foi et à beaucoup travailler parce que rien ne tombe du ciel », a-t-il déclaré, ému.

Dans la catégorie saka-saka, c'est Makiadi Nauno qui a brillé parmi quinze concurrents et s'est positionnée première des trois lauréats de sa catégorie. Fidèle aux recettes de ses aïeules, elle a révélé son secret. « Le secret pour le saka-saka, c'est de ne pas compliquer les ingrédients : les aubergines violettes, l'oignon, le poivron, le poireau, le sel et l'huile. J'ai appris cette recette de ma grand-mère (...) Je ne m'attendais pas à ça, que mon saka-saka puisse être le meilleur parmi les autres », a-t-elle confié.

Le trophée Top Chef a été remporté par Bernadin Makiese, saluant l'organisation exemplaire de l'événement. « Je suis très heureux pour le prix reçu. J'ai beaucoup apprécié le sens de l'organisation de l'événement et pour cela je remercie les organisateurs », a-t-il fait savoir.

La directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a exprimé son admiration pour ces jeunes talents et ce festival qui poursuit son bout de chemin. « Je suis très ravie de vous accueillir aujourd'hui ici chez nous... un honneur que ce festival a déjà été organisé pour la deuxième fois. Également, je remercie tous les chefs du Congo, de la RDC, d'Angola, d'Afrique du Sud qui sont venus ici spécialement pour nous faire goûter et faire connaître la cuisine africaine et russe », a déclaré la directrice de la Maison Russe qui a d'ailleurs été honorée d'un prix spécial d'ambassadrice de la cuisine congolaise. C'est au total huit trophées qui ont été attribués, dont le trophée de meilleur Mbouata, Trophée de meilleur plat végétarien et le prix de l'espoir de la cuisine africaine.

Pour le chef Madzou Moukassa Thianslly Arlych, initiateur du festival, ces distinctions incarnent bien plus que de simples récompenses. « Chaque plat présenté est un message, chaque saveur un souvenir, chaque sourire est une victoire contre l'oubli (...) La cuisine africaine a sa place sur les plus grandes tables du monde », a-t-il indiqué.

Notons que la dernière soirée de la 2e édition du Festival panafricain de gastronomie s'est terminée par une dégustation de mets du Congo, de la RDC, d'Angola, d'Afrique du Sud et de Russie, scellant l'idée que la gastronomie, au-delà des frontières, reste un langage universel.