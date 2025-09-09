Afrique: Mondial 2026 - La Tunisie qualifiée !

La 8e journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA™ a été marquée par la qualification de la Tunisie et du Maroc, tous deux victorieux à l'extérieur ce lundi. Le Mozambique, pour sa part, a consolidé ses ambitions en revenant dans la course à la deuxième place.

La Tunisie a validé son billet pour l'Amérique du Nord au terme d'un match haletant conclu dans le temps additionnel. Mis en difficulté par une Guinée équatoriale entreprenante, les Aigles de Carthage ont pu compter sur un gardien décisif avant de frapper sur un contre salvateur. Cette victoire leur permet de prolonger une longue tradition de participations au Mondial. Les Équatoguinéens conservent toutefois une chance de disputer les barrages.

Mozambique 2-0 BotswanaButeurs : Witi (7') et Faisal Bangal (71')

Le Mozambique a entretenu ses espoirs de qualification directe en s'imposant à domicile dans une ambiance survoltée. Après une entame parfaite, les Mambas ont confirmé leur supériorité en seconde période et reviennent à trois points du leader algérien. Ce succès met également la pression sur l'Ouganda, concurrent direct pour la deuxième place.

Zambie 0-2 MarocButeurs : Youssef En-Nesyri (7') et Hamza Igamane (47')

Le Maroc a confirmé son statut de favori en signant une septième victoire consécutive. Dominateurs de bout en bout, les Lions de l'Atlas n'ont laissé aucune chance à la Zambie et s'installent solidement en tête de leur groupe. Les Chipolopolos voient quant à eux leurs espoirs de qualification s'amenuiser.