Madagascar: Andry Rajoelina - Le président exige des sanctions contre les magistrats corrompus

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a été reçu hier par le chef de l'État qui est de droit le président du CSM.

Intégrité

Le président de la République est pour la mise en place d'un système de sanctions positives au profit des magistrats qui font leur travail en toute intégrité, sans céder à la tentation de la corruption. « Je sais qu'il y a des magistrats justes, droits et intègres », a-t-il déclaré hier. En pointant du doigt les mauvaises pratiques et l'existence de magistrats corrompus. Le chef de l'État appelle le ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby, et les membres du CSM à sanctionner les magistrats impliqués dans les affaires de corruption et qui prononcent des jugements qui vont à l'encontre des lois en vigueur.

Litiges fonciers

Le président de la République a même évoqué les nombreux cas d'injustice dans les affaires de litiges fonciers. Des cas faisant beaucoup de victimes et qui ternissent l'image de la Justice. C'était hier, lors de la rencontre entre le locataire d'Iavoloha et les membres du CSM conduits par le Secrétaire général, Marcellin Zafimihary. Il s'agit de la première rencontre entre les deux parties depuis l'élection de l'actuelle équipe du CSM au mois de décembre 2023.

Une occasion de faire le tour d'horizon de la situation actuelle au niveau du corps de la magistrature, d'évoquer les réalités et les difficultés rencontrées par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi de se projeter vers l'avenir et mettre en place des stratégies pour redorer l'image de la Justice.

Justice impartiale

Garantir l'indépendance de la Justice, gérer la carrière des magistrats en prenant les décisions relatives aux nominations, promotions et affectations, exercer le pouvoir disciplinaire et veiller au respect de l'éthique et de la déontologie. Ce sont les principales missions du CSM. C'est certainement la raison pour laquelle le chef de l'État a choisi cette rencontre pour interpeller le Conseil Supérieur de la Magistrature par rapport à l'importance de l'instauration d'une justice indépendante, transparente et impartiale, garante de l'État de droit.

Critères

Afin que la Justice puisse regagner la confiance de la population, le président propose plusieurs critères que chaque magistrat doit avoir pour être nommé au niveau d'une juridiction, notamment le respect de l'éthique et de la déontologie. Selon ses dires, chaque magistrat nommé à un poste doit faire preuve d'intégrité en plus de la maîtrise des compétences. Par ailleurs, chaque chef de juridiction doit être connu et reconnu pour sa droiture et son sens du leadership.

Le locataire d'Iavoloha propose aussi l'instauration d'un système de rotation afin d'éviter que des magistrats restent trop longtemps à un poste, et invite le CSM à prendre en considération une adéquation entre le nombre du personnel et les besoins d'une juridiction. Et de faire savoir qu'il n'a jamais fait et ne fera aucune pression ni aucune intervention pour influencer une décision judiciaire. Et ce, afin de garantir une Justice libre et indépendante. Une annonce confirmée par Marcellin Zafimihary qui a corroboré le respect strict de l'article 107 de la Constitution par le président de la République et non moins président du CSM.