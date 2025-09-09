Madagascar: Empoisonnements mortels - Le gouvernement annonce l'ouverture prochaine d'un procès

Une nouvelle page devrait bientôt s'ouvrir dans l'affaire « d'Ambohimalaza », à Madagascar. Lundi 8 septembre, le ministère de la Justice a annoncé la clôture imminente des enquêtes et la tenue prochaine d'un procès très attendu. Le 14 juin dernier, une fête d'anniversaire en banlieue de la capitale vire au drame, quand 35 des 60 invités décèdent, la dernière victime succombant il y a une semaine. Les autorités ont rapidement conclu à un empoisonnement alimentaire volontaire. Une thèse qui suscite la controverse.

La procureure de la République Narindra Rakotoniaina s'est exprimée lundi sur la page Facebook de son ministère : « Concernant l'affaire dite d'Ambohimalaza, vous entendez souvent qu'il y a eu des coupables qui sont passés aux aveux. Les juges sont en train de finaliser les enquêtes. Le procès va bientôt démarrer. Ce sera un procès public auquel tout le monde pourra assister. »

Depuis le début de l'affaire, au moins quatre personnes ont été placées sous mandat de dépôt et incarcérées dans l'attente du procès. Elles sont suspectées d'avoir joué un rôle dans l'empoisonnement présumé des convives. L'hôte de la soirée, tombée malade elle aussi durant la célébration de ses 20 ans, a elle-même été écrouée à l'issue de son hospitalisation.

« Il s'agit d'une affaire très délicate car hautement politisée », confie l'un des avocats d'un présumé suspect. L'opinion attend beaucoup de ce procès et espère que la lumière sera faite sur les circonstances de ces décès en série. Jusqu'à présent, la version martelée par les autorités ne semble pas avoir convaincu la population.

