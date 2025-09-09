Maroc: Le ministre des A.E du gouvernement libyen salue la profondeur des relations entre les deux partis et l'invite à visiter la Libye

8 Septembre 2025
Libération (Casablanca)
Par H.T

Abdelhadi Al Huwaij, ministre des Affaires étrangères du gouvernement libyen et président du Mouvement de l'Avenir, a adressé un message au Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, dans lequel il a souligné la solidité des liens de longue date qui unissent les deux partis, marqués par la coopération, le partenariat, l'amitié et l'action conjointe, d'autant plus que les deux partis appartiennent à la même famille démocratique progressiste.

Le responsable a ajouté, lors de la réception de ElHussein El Hassani, membre du Conseil national du parti et chargé du dossier arabe au sein de la Commission des relations extérieures de l'USFP, en s'adressant à Driss Lachgar :

« Vos positions nobles et sincères à notre égard, notamment dans le cadre de l'Internationale socialiste, cette instance internationale importante, à travers votre invitation à participer à ses travaux à Rabat au Royaume du Maroc, ainsi que par votre défense de notre adhésion à cette organisation internationale démocratique, reflètent la profondeur de la relation qui nous unit. D'autant plus que nous avons signé un mémorandum de coopération conjointe que nous espérons mettre en oeuvre dans un avenir proche, à travers diverses activités portant sur la jeunesse, la femme, la démocratie et le développement ».

Et de conclure son message au Premier secrétaire de l'USFP en ces termes :

« En vous adressant la parole, nous nous évoquons une histoire chargée d'esprit militant, patriotique et progressiste. Nous nous adressons à un parti qui incarne un héritage et une histoire honorables dans le Royaume et à travers le monde. Nous vous invitons de nouveau à visiter la Libye. Nous serons heureux de vous rencontrer à nouveau et à tout moment».

