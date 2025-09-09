Afrique: L'Initiative Royale atlantique mise en avant devant le 2ème Sommet Afrique-CARICOM

L'Initiative Royale atlantique, une concrétisation d'une coopération sud-sud efficace entre l'Afrique et les Caraïbes, a été mise en avant, dimanche à Addis-Abeba lors du 2ème Sommet Afrique-CARICOM (Communauté des Caraïbes). Le Sommet a consacré les principes du respect de la souveraineté des Etats et la responsabilité principale du CS de l'ONU dans le maintien de la paix et la sécurité internationales

L'Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l'Union africaine et la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi, qui intervenait lors du 2ème Sommet Afrique-CARICOM, a souligné que l'Initiative Royale atlantique constitue, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, une concrétisation de la coopération sud-sud solidaire et agissante, dans la mesure où elle vise non seulement l'octroi d'un accès à l'océan atlantique pour les pays africains enclavés, mais également la mise en place d'un écosystème d'infrastructures intégrées destinés à faire de l'océan atlantique un espace d'échanges et de prospérité partagée pour les deux régions.

Le diplomate qui préside la Délégation marocaine à ce Sommet, a rappelé que le Royaume place, sous la vision royale clairvoyante, la coopération sud-sud interafricaine et avec les autres régions du Sud global en tant que pilier fondamental de sa politique étrangère.

Par ailleurs, M. Arrouchi a souligné que le volume des échanges économiques entre l'Afrique et les Caraïbes demeure en-deçà des attentes et dénote du besoin de renforcer la dimension opérationnelle de ce partenariat.

Dans ce sillage, l'Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l'Union africaine et la CEA-ONU a réaffirmé qu'une coopération sud-sud efficace et solidaire, telle que consacrée dans la déclaration du 1er Sommet Afrique-CARICOM, portant sur les domaines prioritaires du commerce, de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et de la connectivité, s'impose comme une nécessité pour garantir la résilience de l'Afrique et des Caraïbes face aux différents défis et bâtir le modèle de développement adapté aux deux régions.

Par ailleurs, le 2ème Sommet Afrique-CARICOM a consacré les principes du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats et la responsabilité principale du Conseil de Sécurité de l'ONU dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales en tant que principes sacrés de la Charte des Nations unies.

Sanctionnant le 2ème Sommet Afrique-CARICOM, la Déclaration d'Addis-Abeba sur le partenariat transcontinental sur la justice réparatrice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine, a consacré les principes du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et de bon voisinage en tant que principes sacrés de la Charte des Nations unies.

En outre, le communiqué conjoint afférent à ce Sommet a réitéré la responsabilité principale du Conseil de Sécurité de l'ONU dans le maintien de la paix et la sécurité internationales à la lumière de l'évolution de la situation sécuritaire internationale, qui comporte de multiples menaces pour la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain et dans la région de la CARICOM.

Communiqué conjoint

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et des Caraïbes ont hautement loué les efforts des Commissions africaines sur le climat dans la coordination de la mise en oeuvre de la réponse de l'Afrique aux changements climatiques, notamment la Commission du bassin du Congo, la Commission pour la région du Sahel et la Commission pour les États insulaires africains, issues des Hautes Initiatives Royales lancées lors du Sommet Africain sur l'Action, tenu en marge de la COP22 à Marrakech.

Cette consécration a été mise en exergue dans le communiqué conjoint du 2ème Sommet Afrique-CARICOM dans sa partie afférente à la résilience face aux défis du développement durable.

A cet égard, le Sommet s'est également félicité des réalisations accomplies dans le cadre de l'Initiative africaine pour l'adaptation (AAI), l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI) et l'Initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine (AAA).