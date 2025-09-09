Maroc: Al Hoceima - Hausse de 0,4% de l'IPC en juillet dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville d'Al Hoceima a augmenté de 0,4% en juillet dernier, par rapport au mois précédent, et de 0,1% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires a augmenté de 0,1% en juillet 2025 par rapport à juin, en raison de la hausse des prix du "Poisson et fruits de mer" de 8%, du "Lait, fromage et oeufs" de 4,5%, du "Café, thé et cacao" de 2,9%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,8%, des "Légumes" de 0,3% et du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,2%, indique une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP).

De même, la variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a accru de 0,7%, suite à la hausse des prix des divisions des "Restaurants et hôtels" de 13,7%, du "Transport" de 0,8% et des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" et des "Loisirs et culture" de 0,1%, rapporte la MAP.

Aussi, la stagnation des indices des autres divisions n'a pas impacté l'évolution générale.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a augmenté de 0,7% en juillet dernier, sous l'effet de la hausse des prix des "Légumes" de 11,4%, du "Lait, fromage et oeufs" et du "Tabac" de 4,5%, des "Fruits" de 3,1%, du "Café, thé et cacao" de 2,2%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,9% et des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,3%.

Par ailleurs, la diminution des prix du "Poisson et fruits de mer" de 11,1%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 2,2%, du "Pain et céréales" de 2%, des "Huiles et graisses" de 1,9% et des "Viandes" de 0,2% n'a pas affecté l'évolution générale, alors que la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a diminué de 0,9%.

La variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 6,6% pour la division du "Transport" et une augmentation de 2,3% pour la division des "Restaurants et hôtels".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.