Niger: Le directeur du journal «Le Courrier» envoyé en prison après une plainte du Premier ministre

9 Septembre 2025
Radio France Internationale

Ali Soumana a passé une première nuit en prison au Niger. Le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier a été présenté à un juge lundi 8 septembre, après 48h de garde à vue à la police judiciaire. Interpellé après une plainte du Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, le journaliste a été inculpé notamment de diffamation.

C'est à la prison de Say, à une cinquantaine de km au sud de Niamey, qu'Ali Soumana a été transféré lundi. Le journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire le Courrier a été entendu par un juge, qui l'a placé sous mandat de dépôt, et inculpé notamment de diffamation et complicité de diffusion de données par voie électronique.

Son interpellation par la police judiciaire 48 h plus tôt fait suite à une plainte du Premier ministre. Fin août, le Courrier avait publié un article sur une affaire de présumée fraude de cigarettes, mettant en cause des commerçants et des représentants de la douane.

La publication mentionnait également un document lié à cette affaire, sur lequel Ali Mahamane Lamine Zeine aurait apposé sa signature.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ali Soumana avait déjà été placé en garde à vue au mois d'avril, déjà pour une autre plainte pour diffamation, mais cette fois déposée par l'ancien directeur général des douanes. Il en était ressorti libre quatre jours plus tard.

Dans un communiqué publié lundi, l'Union des journalistes de la presse libre africaine se dit préoccupée par la situation des journalistes au Niger. L'UJPLA demande aux autorités nigériennes de garantir la liberté de la presse.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.