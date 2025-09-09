Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Ghana bat le Mali et prend une option sur la qualification

Le Ghana a remporté un succès aussi court que précieux contre le Mali. À domicile, les Black Stars ont sécurisé la victoire grâce à un but d'Alexander Djiku, qui leur permet de prendre une option sur la première place dans le groupe I. De son côté, le Mali devra faire un sans faute dans les dernières journées pour espérer passer par les barrages.

Si le Mali était venu s'imposer en terre ghanéenne, le groupe I se serait retrouvé en proie à un suspens terrible, avec les quatre premières places qui se tiennent en un seul point à deux journées de la fin des éliminatoires pour la Coupe du monde. Mais les Ghanéens ne l'ont pas entendu de cette oreille, ils avaient une première place à sécuriser alors que Madagascar continue de pousser au classement. Les Black Stars, qui se sont procurés les meilleures occasions, ont remporté les trois points sur la plus petite des marges (1-0) dans une ambiance de feu à Accra.

Mohamed Kudus n'a pas été étranger à la domination globale des siens. Très actif sur son côté droit, surtout en première période, il a permis aux siens de mettre une grosse pression sur le but adverse. Même si ses dribbles, ses nombreux débordements et ses centres, qui ont souvent trouvé un destinataire dans la surface adverse, n'ont pas été convertis par les attaquants. Dominateurs, mais imprécis, les Ghanéens s'en sont remis à leur capitaine, Jordan Ayew, et un peu à la chance.

Un but peu académique, mais précieux

L'ancien de l'OM, aujourd'hui à Leicester, a envoyé un corner au deuxième poteau au retour des vestiaires, en direction d'Alexander Djiku qui était monté. Alors que Djigui Diarra avait tenté une sortie aérienne, il s'est retrouvé bousculé et le ballon lui a échappé des mains. Djiku, qui trainait là, est parvenu à le reprendre de manière peu académique, en pleine chute, pour ouvrir le score. Diarra a réclamé une faute, en vain.

Au mois d'octobre, le Ghana (19 pts) aura l'occasion de se placer en extrêmement bonne position pour remporter la première place du groupe I, et donc une qualification directe pour le Mondial aux États-Unis, en cas de victoire contre la Centrafrique.

Après quoi, il suffira d'un match nul face aux Comores. Même une défaite sur un des deux matches pourrait leur permettre de se qualifier, grâce à la différence de but avec Madagascar, 2e du groupe (16 pts). Quant aux Maliens, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Avec quatre points de retard sur la deuxième place, synonyme d'accession aux barrages, les Aigles devront gagner toutes leurs rencontres. D'abord face au Tchad puis face à Madagascar, en espérant un faux pas des Malgaches entretemps.