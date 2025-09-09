Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 septembre 2025

revue de presse

Côte d'Ivoire - Présidentielle 2025 : les candidatures de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo rejetées

Ce lundi 8 septembre, le Conseil constitutionnel ivoirien a publié la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre. Sur les cinq candidatures validées, deux absences notables retiennent l'attention : celles de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam , leader du PDCI, tous deux écartés après le rejet de leurs dossiers.

L'ancien président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam , leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) ont été définitivement exclus de la course à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. À moins de deux mois de cette échéance électorale prévue le 25 octobre, le Conseil constitutionnel a tranché ce lundi 8 septembre. Sur les soixante candidatures déposées, seulement cinq ont été retenues pour l'élection présidentielle. ( Source : Africa 24 )

Tanzanie : L'opposant Tundu Lissu jugé devant la Haute Cour de Dar es Salaam

En Tanzanie, le procès de l'opposant Tundu Lissu, poursuivi pour trahison, s'est ouvert, ce lundi 8 septembre, devant la Haute Cour de Dar es Salaam, après plusieurs reports. Le chef du Chadema, principal parti d'opposition, est incarcéré, depuis avril. C'est un procès sensible, à huis clos, à un mois de la présidentielle du 29 octobre. Dès l'ouverture, la défense a contesté la procédure et la validité de l'acte d'accusation.

Deux objections ont été soulevées, dès l'ouverture du procès. La première concerne la compétence de la Haute Cour. Selon la défense, celle-ci n'a pas juridiction pour juger cette affaire, car l'opposant a été arrêté le 9 avril dernier à Mbinga, dans le sud du pays, et c'est donc la Cour locale qui aurait dû le poursuivre. ( Source : RFI )

Ouganda : L'audience de confirmation des charges s'ouvre ce 9 septembre 2025 pour l'affaire Kony

L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur c. Joseph Kony est prévue pour débuter ce 9 septembre 2025 à 9h30 (heure locale de La Haye), devant la Chambre préliminaire III de la Cour pénale internationale (CPI), en l'absence du suspect.

Cette audience a pour but de déterminer s'il existe des motifs substantiels de croire que le suspect a commis chacun des crimes qui lui sont reprochés. Si la Chambre préliminaire décide de confirmer une ou plusieurs charges, elle renverra l'affaire devant une Chambre de première instance, qui sera chargée de conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès lui-même (Source : CPI)

Gabon : Vers un budget record de plus de 7 200 milliards de FCFA en 2026

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé ce 8 septembre 2025 le traditionnel Conseil des ministres, consacré en grande partie à l'adoption du projet de Loi de finances (PLF) de l'année 2026. Au terme des travaux, le gouvernement a adopté un projet de budget équilibré en ressources et en dépenses, arrêté à 7 233,3 milliards de FCFA. Ce montant constitue un niveau historique pour le Gabon, qui s'inscrit dans une dynamique de rupture, alors que le pays cherche à accélérer sa transformation économique. ( Source : GabonMediaTime )

Le Maroc et l'Égypte s'accordent pour approfondir les accords ferroviaires

Le ministre du transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh a rencontré à Rabat l'ambassadeur égyptien au Maroc, Ahmed Nehad Abdel Latif , afin de hâter l'application des accords signés en novembre 2023 dans le domaine des transports.

À l'issue de l'entretien, les deux responsables ont mis en exergue «la profondeur des liens d'amitié et de fraternité qui unissent l'Égypte et le Maroc, et l'essor remarquable que connaît leur coopération dans le secteur des transports ». Ils ont exprimé leur commune détermination « à élargir l'horizon de ce partenariat stratégique ». (Source : Apanews )

Madagascar : Le président Andry Rajoelina exige des sanctions contre les magistrats corrompus

Le président de la République est pour la mise en place d'un système de sanctions positives au profit des magistrats qui font leur travail en toute intégrité, sans céder à la tentation de la corruption. « Je sais qu'il y a des magistrats justes, droits et intègres », a-t-il déclaré hier.

En pointant du doigt les mauvaises pratiques et l'existence de magistrats corrompus. Le chef de l'État appelle le ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby , et les membres du CSM à sanctionner les magistrats impliqués dans les affaires de corruption et qui prononcent des jugements qui vont à l'encontre des lois en vigueur. ( Source : Midi- madagasikara )

Les TPME togolaises à la conquête du marché continental

Une vingtaine d'entreprises togolaises participent à la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine, qui se tient à Alger jusqu'au 10 septembre. Cet événement réunit plus de 30 000 délégués et près de 2 000 exposants venus de l'ensemble du continent.

Pour les Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) togolaises, c'est une occasion de se faire connaître, de promouvoir le "made in Togo" et de conquérir de nouveaux marchés africains. ( Source : Togonews )

Éthiopie : l'inauguration du plus grand barrage d'Afrique suscite l'enthousiasme

L’Éthiopie se prépare à célébrer un grand jalon mardi avec l’inauguration officielle du barrage de la Grande Renaissance, le plus grand d’Afrique, situé sur le Nil bleu. Cette infrastructure massive, dont la mise en service complète est attendue avec impatience par une large partie de la population, doit transformer le paysage énergétique du pays.

Pour Fanuse Adete, une veuve de 38 ans vivant dans le district de Menabichu, à seulement 10 kilomètres d’Addis-Abeba, cette inauguration représente l’espoir d’un avenir meilleur. Actuellement, elle survit grâce à des lampes à pétrole et des bougies, car ses moyens pour éclairer sa maison en murs de boue sont limités. (Source Africanews)

La Banque mondiale réaffirme son engagement pour la transition énergétique de la Tunisie

La Directrice régionale des infrastructures au Groupe de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Almud Weitz a souligné, lors de sa réunion tenue lundi, avec la ministre de l'Industrie, des mines et de l'énergie, Fatma Thabet Chiboub , l'engagement de la Banque mondiale à renforcer son partenariat avec la Tunisie, afin de l'aider à atteindre son objectif de diversification de ses sources d'énergie.

Almud Weitz , qui effectue sa première visite de travail en Tunisie, a salué les efforts déployés par les structures du ministère de l'Industrie, pour développer les infrastructures énergétiques, selon un communiqué publié par le département de l'Industrie.( Source : La Presse )

Afrique : Gastronomie - Des trophées pour sublimer la créativité culinaire africaine

Le rideau est tombé le 7 septembre sur la 2ᵉ édition du Festival panafricain de gastronomie, organisée à la Maison russe de Brazzaville par la Fédération congolaise des cuisiniers, pâtissiers et restaurants sportifs, avec l'appui du ministère des PME et de la Maison russe. Si le programme s'est décliné en masterclass , dégustations et journée dédiée à la cuisine russe, la soirée de gala a surtout brillé par la remise des certificats et trophées, symbole d'un engagement collectif à valoriser les saveurs africaines. ( Source : Les Dépêches de Brazzaville )