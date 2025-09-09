Afrique: Mondial 2026 - Jacques Ekomié, la Panthère du Gabon qui défie les Éléphants de Côte d'Ivoire

Ce mardi 9 septembre, le choc de la poule F entre le leader, la Côte d'Ivoire, et son dauphin, le Gabon, aura une saveur particulière pour Jacques Ekomié, de mère ivoirienne et admirateur de Didier Drogba. Mais l'arrière gauche d'Angers, l'assure; il mettra ses sentiments de côté pour remporter « le plus grand match de l'histoire » de son pays.

Papa gabonais, maman ivoirienne, mais la famille entièrement dévouée aux Panthères. « Ma mère est ivoirienne, mais elle préfère son fils à ses origines, donc il n'y a pas de souci, sourit Jacques Ékomié. On sera tous derrière le Gabon, moi sur le terrain pour défendre l'équipe et mes parents derrière la télé pour nous supporter. »

Pas de risque de crise familiale pour l'international gabonais qui s'apprête à disputer, selon ses mots, « peut-être le match le plus important de l'histoire du foot gabonais », en accueillant à Franceville la Côte d'Ivoire mardi à 19h TU pour le match retour.

Les données sont simples: les Éléphants sont leaders du groupe F avec un point d'avance sur les Panthères. À trois journées de la fin des éliminatoires, une victoire gabonaise rapprocherait plus que jamais Ekomié et les siens d'une première participation à la Coupe du monde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le rêve pour celui qui a découvert l'équipe nationale du Gabon avant même d'avoir signé son premier contrat professionnel. En 2022, « je jouais encore avec l'équipe réserve de Bordeaux quand l'ancien sélectionneur Patrice Neveu est venu me voir et a décidé de me faire confiance », raconte-t-il lors d'une rencontre organisée par la LFP quelques jours avant le choc. Depuis, l'arrière gauche a enchaîné quinze sélections et a commencé à s'installer dans la tanière. Une sélection dans laquelle il côtoie la légende Pierre-Emerick Aubameyang, même si Ekomié l'avoue, son idole d'enfance, c'est...l'Ivoirien Didier Drogba. « Depuis tout petit, Drogba, est mon joueur préféré et je l'ai toujours supporté, et toujours soutenu et même encore aujourd'hui, même s'il est dans le métier de consultant. C'est lui qui m'a fait aimer le football ».

Et Aubameyang ? Le joueur de 22 ans estime que le buteur gabonais lui a montré une autre vision de son métier. Aujourd'hui, à force de partager le vestiaire de la sélection avec l'attaquant marseillais, il a compris le secret de sa longévité. « C'est un énorme travailleur, confie-t-il. Il accorde une importance incroyable aux détails et à tous les aspects de son métier. C'est un vrai professionnel, donc ce n'est pas étonnant de le voir à ce niveau-là aujourd'hui et pour quelques années encore ».

Comme Ekomié, tous les Gabonais compteront sur Pierre-Emerick Aubameyang pour faire plier la défense ivoirienne qui n'a toujours pas encaissé de but depuis le début des éliminatoires.