Sénégal: Le Premier ministre Ousmane Sonko en visite à Abu Dhabi pour renforcer la coopération économique

9 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé à Abu Dhabi dimanche 7 septembre pour une visite officielle aux Émirats arabes unis. Il y restera jusqu'à vendredi. Après la Chine et la Turquie, ce troisième déplacement hors du continent africain d'Ousmane Sonko veut mettre l'accent sur la coopération économique.

Comme à Pékin et à Istanbul, Ousmane Sonko espère convaincre des entreprises émiraties cette fois d'investir au Sénégal. La coopération entre les deux pays existe depuis 1973.

Mais dans un contexte de redressement économique et avec un secteur privé qui tourne au ralenti depuis l'arrivée au pouvoir du Pastef, « l'idée est de vanter les atouts du Sénégal pour attirer de potentiels nouveaux investisseurs », explique une source au sein de la primature. « Dans le domaine du tourisme, mais aussi dans le secteur minier et surtout le gaz », poursuit cette source. Le tout en vue d'un grand forum économique qui doit se tenir début octobre à Dakar et où le Qatar et les Émirats arabes unis seront les invités d'honneur.

Diversifier les partenariats

Aujourd'hui déjà, une entreprise émiratie gère le terminal du port de Dakar et la construction d'un port en eaux profondes à une soixantaine de kilomètres de la capitale. « Diversifier les partenariats est une urgence pour le Sénégal », analyse de son côté le professeur d'économie Bassirou Lo, car « le pays, où l'épargne intérieure est faible, a besoin des investissements étrangers pour financer les grandes infrastructures et se transformer ».

