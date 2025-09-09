Tunisie: Une équipe de l'Agence Tap reçue par le gouverneur de Bizerte

Bizerte — Une équipe de l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a rencontré lundi, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâkoub, en présence des responsables régionaux de différents secteurs, dans le cadre de la quatrième édition du programme « Focus sur les régions », qui se déroulera du 8 au 13 septembre courant.

Lors de cette réunion, coup d'envoi habituel de chaque édition de « Focus sur le région », les discussions ont porté sur les principales préoccupations des habitants du gouvernorat de Bizerte, l'état d'avancement des projets en cours, ainsi que sur le développement de plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'infrastructure, le tourisme, l'industrie et l'agriculture.

A ce propos, le gouverneur a souligné que les préparatifs logistiques pour la rentrée scolaire et universitaire vont bon train, pour assurer le retour des élèves, des étudiants et du cadre éducatif dans les meilleures conditions.

Ben Yaâkoub a, dans ce sens, indiqué que les préparatifs impliquaient la mise en place et la rénovation de plusieurs espaces scolaires et des lycées, fruit d'une collaboration entre les structures publiques concernées et les composantes de la société civile.

Par ailleurs, le gouverneur a assuré que la région s'est pleinement préparée pour la saison des pluies, avec la mobilisation de toutes les structures concernées afin de prévenir les risques d'inondations et d'assurer la sécurité des habitants.

Ces mesures incluent l'entretien des réseaux de drainage, la surveillance des zones sensibles et la coordination entre les différentes administrations et services locaux, a-t-il ajouté.

Les nouveaux projets du secteur de la santé publique ont été au centre de cette réunion.

Les échangés ont, dans ce sens, porté sur les travaux du projet de l'hôpital de gynécologie-obstétrique de Bizerte, ainsi que l'aménagement et la modernisation des services d'urgences des hôpitaux de Mateur et Sejnane, visant à améliorer l'accès aux soins.

Par ailleurs, le gouverneur a évoqué les préparatifs pour la commémoration de la Fête de l'Évacuation, célébrée le 15 octobre, soulignant l'importance symbolique de cet événement pour la région et la Tunisie.

Il a assuré que toutes les dispositions logistiques et sécuritaires seront mises en place pour garantir le bon déroulement des célébrations.