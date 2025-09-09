Afrique: Mondial 2026 - Le Ghana et la Libye s'imposent et relancent leur campagne

Victorieux respectivement du Mali (1-0) et de l'Eswatini (2-0), les Black Stars et les Chevaliers de la Méditerranée réalisent une belle opération dans les éliminatoires, se rapprochant du haut de tableau de leurs groupes.

Ghana 1-0 Mali

Buteur : Alexander Djiku (49')

Trois jours après avoir concédé un nul frustrant face au Tchad (1-1), le Ghana a retrouvé le chemin de la victoire devant un stade d'Accra incandescent. Maîtres du jeu mais imprécis dans la finition, les Black Stars ont longtemps buté sur leurs propres maladresses : une tête trop croisée de Mohammed Salisu sur un corner de Jordan Ayew ou encore une frappe manquée à bout portant d'Antoine Semenyo, bien servi par un Mohamed Kudus omniprésent sur son aile droite.

De leur côté, les Maliens se sont montrés menaçants par Kamory Doumbia (13', 45'), mais c'est finalement Alexander Djiku qui a délivré les siens en début de seconde période, reprenant du genou un énième corner frappé par Ayew. Les Ghanéens ont ensuite reculé, subissant plusieurs frappes lointaines adverses, avant de tenir bon dans une fin de match sous tension.

Libye 2-0 Eswatini

Buteurs : Muad Eisay (8') et Ezzeddin El Maremi (19')

La Libye a fait la différence dès le premier acte à Benghazi pour s'imposer face à l'Eswatini et se rapprocher du sommet du Groupe D. Opportuniste, Muad Eisay a profité d'un ballon mal dégagé dans la surface pour ouvrir le score dès la 8e minute. Dix minutes plus tard, un centre parfait de Fadel Mansour trouvait la tête d'Ezzeddin El Maremi pour le deuxième but des Chevaliers de la Méditerranée.

En gestion après la pause, les Libyens ont su conserver leur avantage et reviennent ainsi à deux longueurs du Cap-Vert, leader du groupe. Toujours sans succès, l'Eswatini reste bloqué à la dernière place.