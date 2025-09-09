Afrique: Mondial 2026 - L'Ouganda s'accroche, l'Algérie freinée, le Malawi héroïque

La 8e journée des éliminatoires africains de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a offert son lot de rebondissements ce lundi. Victoire sans trembler pour l'Ouganda face à la Somalie, coup d'arrêt pour l'Algérie accrochée par la Guinée, égalisation arrachée dans la douleur par le Malawi contre le Liberia, large succès de Madagascar sur le Tchad et retour en force de la Guinée-Bissau contre Djibouti : la course à la qualification reste plus que jamais ouverte.

Ouganda 2-0 Somalie

Buteurs : Allan Okello (6' sp), Jude Ssemugabi (39')

L'Ouganda a répondu à la pression mise par le Mozambique, vainqueur plus tôt, en s'imposant logiquement à Kira Town face à la Somalie. Allan Okello a ouvert le score sur penalty, avant que Jude Ssemugabi ne double la mise. Ce succès permet aux Grues de rejoindre le Mozambique à la deuxième place du Groupe G, derrière l'Algérie, leur prochain adversaire décisif en octobre.

Guinée 0-0 Algérie

L'Algérie a concédé un nul inédit face à la Guinée à Casablanca. Pour la première fois depuis 37 matches en qualifications mondiales, les Fennecs n'ont pas marqué. Alexis Guendouz a brillé dans les buts guinéens, tandis que Mohamed Amoura a manqué une énorme opportunité. Toujours leaders avec 19 points, les Algériens devront patienter jusqu'à octobre pour officialiser leur billet pour le Mondial.

Malawi 2-2 Libéria

Buteurs : Gabadinho Mhango (72'), Chawanangwa Kawonga (80') pour le Malawi ; Ayouba Kosiah (4', 61') pour le Libéria

Match spectaculaire à Lilongwe. Le Liberia pensait s'imposer grâce à un doublé d'Ayouba Kosiah, auteur notamment d'une bicyclette dès la 4e minute. Mais le Malawi, poussé par son public, a renversé la tendance en fin de rencontre grâce à Mhango et Kawonga.

Madagascar 3-1 Tchad

Buteurs : Warren Caddy (51'), Rayan Raveloson (68'), Hakim Abdallah (90'+3) pour Madagascar ; Yves Allarabaye (24') pour le Tchad

Menés au score après une contre-attaque tchadienne conclue par Yves Allarabaye, les Barea ont su réagir en seconde période. Warren Caddy a égalisé d'une superbe volée, Raveloson a donné l'avantage de la tête avant qu'Abdallah ne scelle la victoire. Madagascar revient à hauteur du Ghana en tête du groupe.

Guinée-Bissau 2-0 Djibouti

Buteurs : Iano Simão (54'), Fali Candé (82')

Face à Djibouti, la Guinée-Bissau a fait la différence en deuxième mi-temps. Une frappe puissante de Simão a débloqué la rencontre avant qu'une tête de Fali Candé ne sécurise le succès. Ce résultat relance les espoirs des Djurtus, désormais à quatre points du Burkina Faso, qui affrontera l'Égypte demain.