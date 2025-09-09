Afrique: Mondial 2026 - Les Comores se rapprochent de la tête du Groupe I

Les Comores ont parfaitement relancé leur campagne de qualifications en s'imposant avec maîtrise face à la Centrafrique (2-0), dimanche à Meknès, en ouverture de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Ce succès a permis aux Coelacanthes de revenir à un point du leader du Groupe I, le Ghana, et d'éliminer définitivement les Fauves de la course.

Après leur lourde défaite contre le Mali (0-3) quelques jours plus tôt, les hommes de Stefano Cusin ont trouvé les ressources pour réagir. Pourtant, la Centrafrique a failli frapper d'entrée : à la 15e minute, Moustapha Djimet a placé une tête sur le poteau. Avertissement sans frais pour les Comores, qui ont rapidement pris les commandes.

Sur une remise astucieuse de Myziane Maolida, le capitaine Youssouf M'Changama a décoché une frappe lointaine et imparable pour ouvrir le score (20e). Inspirés, les insulaires ont doublé la mise juste avant la pause. Faïz Selemani a débordé à droite et a centré fort au sol, Maolida a contrôlé et a conclu d'un tir précis (39e). Avec deux buts d'avance, les Comores ont pu gérer.

La Centrafrique a eu la possession en seconde période, mais sans trouver la faille. Solides dans les duels aériens et appliqués sur coups de pied arrêtés, les Comoriens ont verrouillé leur succès jusqu'au coup de sifflet final.

Au classement, les Comores (15 pts en 8 matchs, 11 buts marqués, 10 encaissés) se sont hissés à la 2e place, derrière le Ghana (16 pts, 7 matchs), mais devant Madagascar (13 pts) et le Mali (12 pts), toujours en embuscade. La Centrafrique est restée cinquième (5 pts), devant le Tchad (1 pt).

Dans ce groupe extrêmement serré, où seul le premier se qualifiera directement pour le Mondial et où les quatre meilleurs deuxièmes auront une chance en barrage continental, chaque point a compté et comptera encore lors des deux dernières fenêtres.

Dès lundi, le Ghana a reçu le Mali à Accra, tandis que Madagascar a accueilli le Tchad à Antananarivo, deux rencontres qui ont pu bouleverser encore la hiérarchie.

Pour les Comores, cette victoire a représenté bien plus qu'une réaction d'orgueil : elle a constitué un pas de plus vers une première participation historique à une Coupe du Monde.