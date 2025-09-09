Afrique: Foot-Mondial 2026 (Qualifs Afrique 8eJ/Gr H) - La Tunisie bat la Guinée Equatoriale 1-0 et valide son billet pour le mondial

8 Septembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Hass

TUNIS — La sélection tunisienne de football a définitivement validé son billet pour le mondial 2026 en battant la Guinée Equatoriale 1-0, en match comptant pour la 8e journée (groupe H) des qualifications africaines, disputé ce lundi au nouveau stade de Malabo.

L'unique réalisation du match, intervenue à la 90e+5 a été signée Mohamed Ali Ben Romdhane.

Avant ce match, le onze national qui surplombait le classement de son groupe, n'avait besoin que de trois points supplémentaires pour se propulser en phase finale du mondial 2026.

La Tunisie est toujours leader du groupe H avec 22 points devant la Namibie (2e, 12 points). Le Liberia et la Guinée Equatoriale, respectivement 3e et 4e avec 10 points chacun, suivis du Malawi (5e, 7 points). Sao Tomé et Principe ferme la marche avec zéro point.

Pour sa dernière sortie en cette campagne des qualifications, la Tunisie affrontera le 6 octobre prochain Sao Tomé et Principe, en déplacement, pour le compte de la 9e journée, avant de recevoir la Namibie le 13 du même mois à l'occasion de la 10e et dernière journée.

