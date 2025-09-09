Afrique: Calabar 2026 - Cross River accueille l'AfSNET, carrefour des investissements africains

L'État de Cross River, au Nigeria, accueillera la 6e Conférence sur l'investissement du Réseau des Gouvernements Sous-souverains Africains (AfSNET) en 2026, à la suite d'un Accord d'Accueil signé entre Afreximbank et le Gouvernement de cet État. L'annonce a été faite en marge de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF2025), à Alger.

La signature a été paraphée par le Professeur Benedict Oramah, Président du Conseil d'administration d'Afreximbank, et le Gouverneur de l'État de Cross River, Son Excellence Prince Bassey Edet Otu. Elle consacre le rôle de Calabar comme point de convergence des décideurs sous-souverains, investisseurs et partenaires de développement venus de tout le continent.

Cross River, une porte d'entrée stratégique

Créé en 2021 par Afreximbank, en collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf, l'AfSNET met en avant le rôle des municipalités, provinces et gouvernements régionaux dans le développement économique. L'édition 2026 offrira un espace d'échanges autour des projets prêts à l'investissement, facilitera les rencontres B2B et renforcera l'intégration régionale.

« Notre vision était claire : amplifier la voix des Gouvernements Sous-souverains, débloquer les opportunités et accélérer les échanges commerciaux », a déclaré le Professeur Oramah, rappelant que « le développement doit partir des villes et régions pour influencer le progrès continental ».

De son côté, le Secrétaire Général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a souligné que « l'intégration et la transformation de l'Afrique se construiront à partir de la base, là où les politiques deviennent réalité dans la vie des populations ».

Pour le Gouverneur Prince Bassey Edet Otu, l'accueil de l'AfSNET 2026 représente « une opportunité unique de présenter Cross River comme une porte d'entrée pour les investissements au Nigeria et en Afrique de l'Ouest ». L'événement devrait catalyser la croissance économique de la région et renforcer son rayonnement continental.

Vers un rendez-vous continental majeur

Avec des précédentes éditions organisées à Durban, Abuja, Le Caire et Kisumu, l'AfSNET s'est imposé comme une tribune incontournable pour promouvoir des projets structurants. Parmi les réalisations déjà issues de ce réseau figurent la mise en place de parcs industriels, le développement de zones économiques spéciales et l'appui à des projets innovants comme la première usine africaine de fabrication continue de médicaments à Kisumu.

L'édition 2026, à Calabar, s'annonce comme un jalon décisif pour amplifier le rôle des gouvernements locaux dans la transformation économique du continent et pour mobiliser les investissements nécessaires au développement durable de l'Afrique.