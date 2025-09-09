Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La campagne débute le 10 octobre

Le Chef de l'État a signé trois décrets relatifs au scrutin présidentiel du 25 octobre.

Les électeurs ivoiriens seront aux urnes, le 25 octobre prochain, comme le stipule la Constitution. La campagne électorale de la présidentielle démarre, le 10 octobre, à minuit et prend fin, le 23 octobre, à minuit. 25 672 bureaux et 11 906 lieux de vote sont prévus pour le scrutin. Ces informations émanent de la Commission électorale indépendante (Cei). L'institution a publié, sur son portail électronique, trois décrets signés par le Président de la République.

Le premier décret N° 2025-648 du 30 juillet 2025 porte sur la convocation du collège électoral. Il stipule que le collège électoral (l'ensemble des électeurs), pour l'élection du Président de la République est convoqué, le samedi 25 octobre 2025. Il fixe les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote : « Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, soit 10 heures de vote ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il se penche également sur l'éventualité d'un second tour. Ainsi, en son article 2, il fait la précision suivante : « Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, un second tour sera organisé, le samedi 29 novembre 2025. Dans ce cas, le scrutin sera ouvert et clos aux heures mentionnées à l'article 1 ».

Le deuxième décret N° 2025-649 du 30 juillet est relatif à la durée de la campagne électorale. En son article 1, il stipule : « La durée de la campagne électorale, en vue de l'élection du Président de la République, est de 14 jours ». En son article 2, il donne les dates d'ouverture et de clôture de la campagne : « La campagne électorale sera ouverte, le 10 octobre 2025, à minuit et close, le vendredi 23 octobre, à minuit.

Le troisième décret N° 2025-652 du 30 juillet 2025, quant à lui, fixe le nombre de lieux et de bureaux de vote : « Pour l'élection du Président de la République en 2025, il est créé 11 906 lieux de vote, soit 11 835 en Côte d'Ivoire et 71 à l'étranger; 25 370 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 308 à l'étranger ».

Pour rappel, la Cei a enregistré soixante candidatures, dont celle du Chef de l'État, Alassane Ouattara. Leurs dossiers ont été transmis au Conseil constitutionnel, le 29 août dernier. Cette institution donnera son verdict, le 10 septembre.

Pour ce qui est du collège électoral, le 2 juin dernier, au cours d'une conférence de presse, le président de la Cei, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, avait précisé que la Côte d'Ivoire compte plus de 8,7 millions d'inscrits. Sur cette liste figurent 715 000 nouveaux électeurs.

Télécharger le document