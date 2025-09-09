Afrique: Le Premier ministre rencontre l'ambassadeur d'Égypte au Soudan

8 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, a rencontré lundi à son bureau de Port-Soudan l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Soudan, Hani Salah. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines.

L'ambassadeur d'Égypte a indiqué que les discussions ont porté sur la récente visite du Premier ministre en Égypte, qui a abouti à des résultats positifs, notamment l'accord entre les deux parties pour la réhabilitation des ponts de Halfaya et de Shambat, grâce à une subvention du gouvernement égyptien au peuple soudanais. Il a déclaré que la délégation technique égyptienne devrait achever les travaux de réhabilitation dans les meilleurs délais.

L'ambassadeur a ajouté que les discussions ont également porté sur l'éducation et la coopération économique, ainsi que sur les modalités de la tenue du Conseil conjoint soudano-égyptien, soulignant la volonté des entreprises égyptiennes de contribuer à la reconstruction des zones touchées par la guerre au Soudan dans les meilleurs délais. La réunion a également permis d'examiner le projet de liaison ferroviaire entre le Soudan et l'Égypte, ainsi que l'interconnexion des réseaux électriques.

L'ambassadeur a souligné la reconnaissance par le Premier ministre de l'importance de la coopération stratégique entre les deux pays. Concernant le dossier des eaux du Nil, l'ambassadeur d'Égypte a réaffirmé la convergence de vues entre le Soudan et l'Égypte quant à la défense de leurs droits sur l'eau.

Au cours de la réunion, le Premier ministre a exprimé sa gratitude au président Abdel Fattah Al-Sissi, au Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouly, et au ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Aati, pour leur soutien et leur assistance constants au Soudan dans divers secteurs.

